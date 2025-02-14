Експлуатація авто в сильні морози — що варто знати водіям

Прості правила та поради спростять експлуатацію авто взимку та дозволять без проблем пережити сильні морози.

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Сильні морози можуть застати зненацька непідготовленого автомобіліста навіть посеред зими. Приміром, цьогоріч мало хто очікував, що після теплого січня у лютому вдарять морози. Пережити холоди і без проблем і справитися з неприємними сюрпризами дозволять корисні поради та лайфхаки, які зібрав Фокус.

Не мийте авто в мороз

У сильний мороз краще утриматися від відвідин автомийки Фото: Pixabay

Варто утриматися від відвідин автомийки у сильні морози. Перепад температур шкідливий для лакофарбового покриття, та й гумові деталі можуть від нього постраждати. Із цієї ж причини не варто розморожувати автомобіль окропом.

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Заправляйтеся до повного бака

Узимку краще заправлятися до повного баку Фото: enkorr.ua

Узимку краще заправлятися по максимуму, адже в напівпорожньому баку може утворюватися конденсат, який може потрапити до паливної системи та замерзнути за низьких температур. Результат – серйозний ремонт.

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Як розморозити замки

Замок авто можна розморозити підігрітим ключем

Звісно, непогано заздалегідь придбати розморожував замків, проте якщо його нема, можна скористатися спиртом – нанести його на ключ та спробувати відкрити авто.

Також ключ можна підігріти запальничкою перед тим, як вставити до замка. Проте варто робити це обережно, аби не обпектися.

Як боротися із замерзанням вікон

Звичайна пластикова карта допоможе зчистити лід зі скла

Перед похолоданням на вікна авто можна нанести водний розчин оцету, а щітки двірників протерти спиртом чи лимоном – ці заходи дозволять попередити їх замерзання. Бокові дзеркала заднього виду можна запакувати в зіп-пакети.

Якщо ж вікна все таки покрилися льодом, а шкребка під рукою немає, то його може замінити звичайна пластикова банківська чи транспортна картка.

Не жалійте грошей на зимовий концентрат для омивача, адже він не замерзає навіть за екстремально низьких температур. До того ж, він допоможе, якщо омивач таки замерз — його необхідно додати в бачок.

Як побороти запотівання в салоні

Крем для гоління дозволить захистити скло від конденсату Фото: freepik

Аби вікна не запотівали, доцільно придбати спеціальний засіб,я кий наноситься на скло. У разі його відсутності можна скористатися звичайним кремом для гоління.

Дієвим засобом проти запотівання є наповнювач для котячого туалету, залишений в салоні в мішечках із тканини. Він діє як абсорбент і збирає вологу.

Бережемо акумулятор

Акумулятор краще зняти під час сильного морозу Фото: Freepik

Звісно, акумулятор варто перевірити перед настанням холодів, проте навіть якщо він справний, то не зайвим буде поберегти його. Не лінуйтеся зняти його і перенести в тепло, якщо авто в сильний мороз залишається надворі на ніч.

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Килимки врятують

Килимки можуть врятувати зі знігової пастки Фото: General Motors

Звичайні килимки із салону можуть врятувати, якщо авто застрягло в снігу. Їх потрібно підкласти під колеса, що додасть гумі зчеплення. Звісно, потім доведеться їх чистити, але це невелика плата за те, що машина вибралася із пастки.

Що возити в авто взимку

Невелика лопатка стане в пригоді взимку Фото: Freepik

Невелика складна лопата, запальничка, ліхтарик, пуско-зарядний пристрій та запас рідини для омивача не будуть зайвими у багажнику взимку. Якщо ж доводиться часто їздити на далекі відстані, то варто взяти з собою запас води, ковдру, хімічні грілки та висококалорійні харчові продукти (шоколадки, горіхи тощо).

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