Кроссоверы доминируют: объявлены лучшие авто 2025 года в мире (фото)

За звание лучшего авто года в мире поборются три кроссовера. Два претендента на награду являются электромобилями.

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Названы финалисты конкурса World Car of the Year ("Всемирный автомобиль года"). Лучшие авто в мире за 2025 год назовут 16 апреля на автошоу в Нью-Йорке. Об этом сообщается на сайте премии.

Финалистов определили из 52 моделей-претендентов. За победу поборются три кроссовера — BMW X3, Hyundai Inster/Casper Electric и Kia EV3. Примечательно, что обе южнокорейские модели являются электрокарами.

Kia EV3 Фото: Kia

Также назвали по три финалиста в разных категориях конкурса.

Лучшие электромобили года:

Hyundai Inster/Casper Electric;

Kia EV3;

Porsche Macan.

Важно

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Лучшие премиальные авто года:

Porsche Macan;

Porsche Panamera;

Volvo EX90.

Лучшие спортивные авто года:

BMW M5;

Porsche 911 Carrera GTS;

Porsche Taycan Turbo GT.

Hyundai Inster Фото: Hyundai

Самые лучшие городские автомобили:

BYD Чайка;

Hyundai Inster/Casper Electric;

Mini Cooper Electric;

Лучший дизайн автомобиля:

Kia EV3;

Toyota Land Cruiser Prado 250;

Volkswagen ID.Buzz.

Нынешний конкурс World Car of the Year является юбилейным — 20-м по счету. Победителя традиционно определяет жюри из 96 автожурналистов, представляющих 30 стран мира. В прошлом году победил электрокроссовер Kia EV9.

Между прочим, недавно стали известны и финалисты премии "Автомобиль года в Украине 2025" и среди них преобладают кроссоверы.

Также Фокус рассказывал о лучших авто года для женщин.