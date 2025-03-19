Кроссоверы доминируют: объявлены лучшие авто 2025 года в мире (фото)
За звание лучшего авто года в мире поборются три кроссовера. Два претендента на награду являются электромобилями.
Названы финалисты конкурса World Car of the Year ("Всемирный автомобиль года"). Лучшие авто в мире за 2025 год назовут 16 апреля на автошоу в Нью-Йорке. Об этом сообщается на сайте премии.
Финалистов определили из 52 моделей-претендентов. За победу поборются три кроссовера — BMW X3, Hyundai Inster/Casper Electric и Kia EV3. Примечательно, что обе южнокорейские модели являются электрокарами.
Также назвали по три финалиста в разных категориях конкурса.
Лучшие электромобили года:
- Hyundai Inster/Casper Electric;
- Kia EV3;
- Porsche Macan.
Лучшие премиальные авто года:
- Porsche Macan;
- Porsche Panamera;
- Volvo EX90.
Лучшие спортивные авто года:
- BMW M5;
- Porsche 911 Carrera GTS;
- Porsche Taycan Turbo GT.
Читать также
Без НАТО, оружия и двух областей: какими будут требования Путина для 30-дневного перемирия
Нет зрения — нет жилья: как хозяева киевских квартир придумали себе касту изгоев
В РФ показали кадры испытаний новой артиллерийской установки "Гиацинт-К" (видео)
Все решил один звонок: почему Венгрия согласилась продлить санкции против России
Самые лучшие городские автомобили:
- BYD Чайка;
- Hyundai Inster/Casper Electric;
- Mini Cooper Electric;
Лучший дизайн автомобиля:
- Kia EV3;
- Toyota Land Cruiser Prado 250;
- Volkswagen ID.Buzz.
Нынешний конкурс World Car of the Year является юбилейным — 20-м по счету. Победителя традиционно определяет жюри из 96 автожурналистов, представляющих 30 стран мира. В прошлом году победил электрокроссовер Kia EV9.
Между прочим, недавно стали известны и финалисты премии "Автомобиль года в Украине 2025" и среди них преобладают кроссоверы.
Также Фокус рассказывал о лучших авто года для женщин.
Читать также
540-сильный снаряд: представлен самый быстрый и дорогой Renault (фото)
Коллекционный Porsche 60-х за $100 000 простоял 58 лет заброшенным в гараже (видео)
Выразительный дизайн и 400 сил: раскрыты подробности новой Toyota Corolla 2026 (фото)
BYD выводит на рынок 1000-сильные электромобили по цене Toyota Camry (фото)