Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Кроссоверы доминируют: объявлены лучшие авто 2025 года в мире (фото)

BMW X3, авто года, лучшие авто года, автомобиль года, лучший автомобиль года, лучшие авто в мире
Фото: BMW | BMW X3 стал единственным бензиновым финалистом конкурса World Car of the Year

За звание лучшего авто года в мире поборются три кроссовера. Два претендента на награду являются электромобилями.

Related video

Названы финалисты конкурса World Car of the Year ("Всемирный автомобиль года"). Лучшие авто в мире за 2025 год назовут 16 апреля на автошоу в Нью-Йорке. Об этом сообщается на сайте премии.

Финалистов определили из 52 моделей-претендентов. За победу поборются три кроссовера — BMW X3, Hyundai Inster/Casper Electric и Kia EV3. Примечательно, что обе южнокорейские модели являются электрокарами.

Kia EV3, авто года, лучшие авто года, автомобиль года, автомобиль года, лучшие авто в мире Fullscreen
Kia EV3
Фото: Kia

Также назвали по три финалиста в разных категориях конкурса.

Лучшие электромобили года:

  • Hyundai Inster/Casper Electric;
  • Kia EV3;
  • Porsche Macan.
Важно
Недорогие и беспроблемные: определены самые надежные компактные кроссоверы с пробегом (фото)
Недорогие и беспроблемные: определены самые надежные компактные кроссоверы с пробегом (фото)

Лучшие премиальные авто года:

  • Porsche Macan;
  • Porsche Panamera;
  • Volvo EX90.

Лучшие спортивные авто года:

  • BMW M5;
  • Porsche 911 Carrera GTS;
  • Porsche Taycan Turbo GT.

Читать также

Без НАТО, оружия и двух областей: какими будут требования Путина для 30-дневного перемирия

Нет зрения — нет жилья: как хозяева киевских квартир придумали себе касту изгоев

В РФ показали кадры испытаний новой артиллерийской установки "Гиацинт-К" (видео)

Все решил один звонок: почему Венгрия согласилась продлить санкции против России

Hyundai Inster, авто года, лучшие авто года, автомобиль года, автомобиль года, лучшие авто в мире Fullscreen
Hyundai Inster
Фото: Hyundai

Самые лучшие городские автомобили:

  • BYD Чайка;
  • Hyundai Inster/Casper Electric;
  • Mini Cooper Electric;

Лучший дизайн автомобиля:

  • Kia EV3;
  • Toyota Land Cruiser Prado 250;
  • Volkswagen ID.Buzz.

Нынешний конкурс World Car of the Year является юбилейным — 20-м по счету. Победителя традиционно определяет жюри из 96 автожурналистов, представляющих 30 стран мира. В прошлом году победил электрокроссовер Kia EV9.

Между прочим, недавно стали известны и финалисты премии "Автомобиль года в Украине 2025" и среди них преобладают кроссоверы.

Также Фокус рассказывал о лучших авто года для женщин.

Читать также

540-сильный снаряд: представлен самый быстрый и дорогой Renault (фото)

Коллекционный Porsche 60-х за $100 000 простоял 58 лет заброшенным в гараже (видео)

Выразительный дизайн и 400 сил: раскрыты подробности новой Toyota Corolla 2026 (фото)

BYD выводит на рынок 1000-сильные электромобили по цене Toyota Camry (фото)