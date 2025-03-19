Кросовери домінують: оголошено кращі авто 2025 року у світі (фото)

За звання кращого авто року у світі поборються три кросовери. Два претенденти на нагороду є електромобілями.

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Названо фіналістів конкурсу World Car of the Year ("Всесвітній автомобіль року"). Кращі авто у світі за 2025 рік назвуть 16 квітня на автошоу в Нью-Йорку. Про це повідомляється на сайті премії.

Фіналістів визначили із 52 моделей-претендентів. За перемогу поборються три кросовери — BMW X3, Hyundai Inster/Casper Electric та Kia EV3. Примітно, що обидві південнокорейські моделі є електрокарами.

Kia EV3 Фото: Kia

Також назвали по три фіналісти у різних категоріях конкурсу.

Найкращі електромобілі року:

Hyundai Inster/Casper Electric;

Kia EV3;

Porsche Macan.

Важливо

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Найкращі преміальні авто року:

Porsche Macan;

Porsche Panamera;

Volvo EX90.

Найкращі спортивні авто року:

BMW M5;

Porsche 911 Carrera GTS;

Porsche Taycan Turbo GT.

Hyundai Inster Фото: Hyundai

Найкращі міські автомобілі:

BYD Seagull;

Hyundai Inster/Casper Electric;

Mini Cooper Electric;

Найкращий дизайн автомобіля:

Kia EV3;

Toyota Land Cruiser Prado 250;

Volkswagen ID.Buzz.

Нинішній конкурс World Car of the Year є ювілейним — 20-м за ліком. Переможця традиційно визначає журі з 96 автожурналістів, які представляють 30 країн світу. Торік переміг електрокросовер Kia EV9.

Між іншим, нещодавно стали відомі й фіналісти премії "Автомобіль року в Україні 2025" і серед них переважають кросовери.

Також Фокус розповідав про кращі авто року для жінок.