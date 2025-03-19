Кросовери домінують: оголошено кращі авто 2025 року у світі (фото)
За звання кращого авто року у світі поборються три кросовери. Два претенденти на нагороду є електромобілями.
Названо фіналістів конкурсу World Car of the Year ("Всесвітній автомобіль року"). Кращі авто у світі за 2025 рік назвуть 16 квітня на автошоу в Нью-Йорку. Про це повідомляється на сайті премії.
Фіналістів визначили із 52 моделей-претендентів. За перемогу поборються три кросовери — BMW X3, Hyundai Inster/Casper Electric та Kia EV3. Примітно, що обидві південнокорейські моделі є електрокарами.
Також назвали по три фіналісти у різних категоріях конкурсу.
Найкращі електромобілі року:
- Hyundai Inster/Casper Electric;
- Kia EV3;
- Porsche Macan.
Найкращі преміальні авто року:
- Porsche Macan;
- Porsche Panamera;
- Volvo EX90.
Найкращі спортивні авто року:
- BMW M5;
- Porsche 911 Carrera GTS;
- Porsche Taycan Turbo GT.
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Найкращі міські автомобілі:
- BYD Seagull;
- Hyundai Inster/Casper Electric;
- Mini Cooper Electric;
Найкращий дизайн автомобіля:
- Kia EV3;
- Toyota Land Cruiser Prado 250;
- Volkswagen ID.Buzz.
Нинішній конкурс World Car of the Year є ювілейним — 20-м за ліком. Переможця традиційно визначає журі з 96 автожурналістів, які представляють 30 країн світу. Торік переміг електрокросовер Kia EV9.
Між іншим, нещодавно стали відомі й фіналісти премії "Автомобіль року в Україні 2025" і серед них переважають кросовери.
Також Фокус розповідав про кращі авто року для жінок.
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