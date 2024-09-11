Заокеанский раритет: в Киеве засветился роскошный семейный кроссовер из США (фото)

Cadillac XT6 — большой премиальный кроссовер с роскошным салоном и богатым оснащением. Автомобиль оснащен 314-сильным V6 и 9-ступенчатым автоматом.

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В Киеве сфотографировали кроссовер Cadillac XT6 2019 года. Премиальная семейная модель является раритетом в Украине, ведь официально продается только в Северной Америке. Ее фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua Instagram.

Cadillac XT6 — большой полноразмерный кроссовер длиной 5 метров. Он компактнее Cadillac Escalade и не имеет рамы, ведь построен на платформе Chevrolet Traverse.

Дизайн Cadillac XT6 выдержан в традиционном граненом стиле марки. Кроссовер получил широкую решетку радиатора, продолговатые фары и тоненькие фонари.

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Модель предлагается в исполнении на 6 или 7 мест. Уже в базовой версии салон Cadillac XT6 отделан кожей и деревом, есть трехзонный климат-контроль, люк, электроприводы передних сидений и рулевой колонки.

Салон Cadillac XT6 отделан кожей и деревом Фото: General Motors

Под капотом Cadillac XT6 установлен 3,6-литровый атмосферный V6 мощностью 314 л. с. С 9-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 7,2 с, а максимальная скорость составляет 209 км/ч. Существуют версии с передним и полным приводом.

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