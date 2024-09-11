Заокеанський раритет: у Києві засвітився розкішний сімейний кросовер зі США (фото)

Cadillac XT6 — великий преміальний кросовер із розкішним салоном та багатим оснащенням. Автомобіль оснащений 314-сильним V6 і 9-ступінчастим автоматом.

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У Києві сфотографували кросовер Cadillac XT6 2019 року. Преміальна сімейна модель є раритетом в Україні, адже офіційно продається лише в Північній Америці. Її світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua Instagram.

Cadillac XT6 — великий повнорозмірний кросовер довжиною 5 метрів. Він компактніший за Cadillac Escalade і не має рами, адже збудований на платформі Chevrolet Traverse.

Дизайн Cadillac XT6 витриманий у традиційному гранчастому стилі марки. Кросовер отримав широку решітку радіатора, продовгуваті фари та тоненькі ліхтарі.

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Модель пропонують у виконанні на 6 або 7 місць. Уже в базовій версії салон Cadillac XT6 оздоблено шкірою та деревом, є тризонний клімат-контроль, люк, електроприводи передніх сидінь та кермової колонки.

Салон Cadillac XT6 оздоблений шкірою і деревом Фото: General Motors

Під капотом Cadillac XT6 встановлено 3,6-літровий атмосферний V6 потужністю 314 к. с. Із 9-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 7,2 с, а максимальна швидкість становить 209 км/год. Існують версії із переднім та повним приводом.

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