Седани, кросовери і спорткари: які авто припинять випускати в 2025 році (фото)

У 2025 році авторинок покинуть чимало відомих моделей. Серед них – преміальні автомобілі, кросовери і седани.

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Про автомобілі, які припинять виготовляти в 2025 році, розповів сайт Motor1.

Щороку з виробництва знімають десятки моделей. Цьогоріч кануть у Лету одразу кілька відомих автомобілів. Деякі з них отримають наступників, інші – залишаться без спадкоємців.

Audi

Audi A4 Фото: Audi

З ринку йде Audi A4 – одна із найпопулярніших моделей в історії марки. Із 1994 року виготовлено понад 8 мільйонів цих авто. Її наступником став новий Audi A5, який тепер доступний у кузовах ліфтбек та універсал. Отже, фактично мова йде про перейменування моделі.

Audi A7 Sportback Фото: Audi

А от від Audi A7 Sportback відмовлять повністю. Модель дебютувала в 2018 році і третє її покоління не планується, оскільки в Е-класі тепер є одразу два різних Audi A6 – бензиновий та електричний.

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BMW

BMW X4 Фото: BMW

Із виробництва знімають кросовер BMW X4. Це не стало сюрпризом – розмови про припинення його випуску точилися давно. Він не настільки популярний, як його старший брат BMW X6. До того ж, нещодавно з’явився компактніший купе-кросовер BMW X2 і в Мюнхені не бажають внутрішньої конкуренції.

BMW 8 Series Фото: BMW

Крім того, BMW поступово скорочуватиме лінійку 8 Series. У 2025 році припинять випускати дводверне купе та чотиридверний GranCoupe, а от кабріолет ще певний час вироблятимуть. Попит на ці авто знизився останнім часом.

Cadillac

Cadillac XT4 Фото: General Motors

Найменший і найдешевший кросовер Cadillac XT4 уже припинили випускати в січні 2025 року, оскільки потрібно звільнити конвеєр для нового Chevrolet Bolt. У нього з’явилося одразу два наступники – бензиновий Cadillac GT4 та електричний Optiq.

Cadillac XT6 Фото: Topcars UA

Великий сімейний кросовер Cadillac XT6 також іде на "пенсію". Він не став популярним і попит на нього значно нижчий, аніж на рамний Escalade. У 2024 році продали лише 20 000 таких авто і модель вирішили зняти з виробництва.

Infiniti

Infiniti QX50 Фото: Infiniti

Кросовер Infiniti QX50 та його купеподібного побратима QX55 знімуть із виробництва і нове їх покоління не планується. Утім, у 2026 році дебютує дещо більший купе-кросовер Infiniti QX65, який випростовуватиме платформу та агрегати моделі QX60.

Lexus

Lexus RC Фото: Lexus

У листопаді припинять збирати купе Lexus RC і вже показали прощальну його версію. Купе виробляють із 2014 року і його життєвий цикл завершується, а наступна генерація моделі не планується.

Mercedes-Benz

Mercedes GLE Coupe Фото: Mercedes-Benz

Новий Mercedes GLE 2026 не матиме варіанта Coupe. Купе-кросовер так і не став дуже популярним, тому в наступному поколінні моделі від такого варіанта відмовилися. А от молодший Mercedes GLC Coupe принаймні поки що залишиться на ринку.

Nissan

Nissan Altima Фото: Nissan

Nissan відмовляється від моделі Altima. Із 1993 року виготовили понад 6 мільйонів цих сімейних седанів, проте в наші дні більшим попитом користуються кросовери і продажі Nissan Altima знизилися.

Nissan Versa Фото: Nissan

Скоріше за все, припинять випуск і молодшої моделі Nissan Versa. Цей седан надзвичайно дешевий (від $18 300), однак бюджетна модель наразі не надто популярна.

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Subaru

Subaru Legacy Фото: Subaru

Subaru Legacy припинять випускати до кінця першого півріччя. Як і чотиридверні Nissan, він став жертвою низького попиту на седани та зростаючої популярності кросоверів. Модель випускають із 1989 року. Примітно, що споріднений Subaru Outback залишається на ринку, проте тепер це не універсал, а сімейний кросовер.

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