Море карбону і 800 сил: представлено швидкісний спортивний кросовер Mercedes (фото)
Новий Mercedes GLE Coupe від Manhart отримав карбоновий обвіс та великий задній спойлер. Потжуність двигуна V8 зросла до 800 сил.
Кросовер Mercedes GLE Coupe отримав надпотужну заряджену версію. Її створили в німецькому ательє Manhart, яке більше спеціалізується на тюнінгу BMW. Про автомобіль розповіли на його сайті.
Manhart GER 800 (саме так назвали проєкт) отримав карбонові обвіс та розширювачі арок від компанії TopCar. На капоті з’явилися повітрозабірники, а ззаду встановили великий загострений спойлер.Важливо
Салон Mercedes GLE Coupe оздоблений шкірою, алькантарою та карбоном. Розбавляють їх яскраво-жовті акценти.
За основу для проєкту заряджений Mercedes-AMG GLE63 S. Цифрове позначення в назві вказує, що потужність 4,0-літрового V8 твін-турбо зросла з 612 до 800 сил. Піковий крутний момент збільшили з 850 до 1000 Н∙м. Також встановили гучний спортивний вихлоп.
Крім того, доопрацювали пневмопідвіску кросовера. Кузов Mercedes GLE Coupe занизили на 30 мм, а також встановили 23-дюймові диски з шинами розміром 285/35 ZR23 спереду та 325/30 ZR23 ззаду.
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