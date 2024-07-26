Море карбону і 800 сил: представлено швидкісний спортивний кросовер Mercedes (фото)

Новий Mercedes GLE Coupe від Manhart отримав карбоновий обвіс та великий задній спойлер. Потжуність двигуна V8 зросла до 800 сил.

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Кросовер Mercedes GLE Coupe отримав надпотужну заряджену версію. Її створили в німецькому ательє Manhart, яке більше спеціалізується на тюнінгу BMW. Про автомобіль розповіли на його сайті.

Потужність двигуна зросла до 800 сил Фото: Manhart

Manhart GER 800 (саме так назвали проєкт) отримав карбонові обвіс та розширювачі арок від компанії TopCar. На капоті з’явилися повітрозабірники, а ззаду встановили великий загострений спойлер.

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Салон Mercedes GLE Coupe оздоблений шкірою, алькантарою та карбоном. Розбавляють їх яскраво-жовті акценти.

Салон оздобили шкірою, алькантарою та карбоном Фото: Manhart

За основу для проєкту заряджений Mercedes-AMG GLE63 S. Цифрове позначення в назві вказує, що потужність 4,0-літрового V8 твін-турбо зросла з 612 до 800 сил. Піковий крутний момент збільшили з 850 до 1000 Н∙м. Також встановили гучний спортивний вихлоп.

У інтер'єрі з'явилися жовті вставки Фото: Manhart

Крім того, доопрацювали пневмопідвіску кросовера. Кузов Mercedes GLE Coupe занизили на 30 мм, а також встановили 23-дюймові диски з шинами розміром 285/35 ZR23 спереду та 325/30 ZR23 ззаду.

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