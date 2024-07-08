Рекордна довговічність: виявлено Mercedes W123 із пробігом 7 мільйонів кілометрів (фото)

Mercedes-Benz W123 активно експлуатувався в таксі та долав по 700 км на день, а масло в двигуні змінювали щотижня. Автомобіль пройшов реставрацію у 2008 році.

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У Іспанії експлуатується Mercedes-Benz W123 1986 року з рекордним пробігом. Автомобіль подолав уже 7 мільйонів кілометрів. Про це повідомляє сайт Motor1.

Цей Mercedes 240D W123 у подовженій (6,1 м) семимісній версії Lang працює в одній зі служб таксі острова Гран-Канарія. Його власник Домінго придбав авто вживаним у 1988 році.

Щодня авто проїжджало по 700 км

Оскільки Канарські острови – туристичний регіон, то клієнтів у Домінго вистачає. Усередньому за день він долає по 700 км.

У такому режимі масло в Mercedes 240D міняється 52 рази на рік, тобто раз на тиждень (кожні 5000 км). Домінго дбає про своє авто і регулярно його обслуговує, хоча один раз 2,4-літровий 72-сильний дизель вже довелося замінити.

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Домінго та його Mercedes W123 уже стали місцевою легендою – іспанець навіть зміг створити власну службу таксі. За 35 років вони подолали відстань, еквівалентну 175 навколосвітнім подорожам.

У 2008 році Домінго вирушив відреставрувати Mercedes 240D та передати справи в своєму синові. На той час пробіг авто становив 3,8 мільйона кілометрів. При відновленні використали деталі від новішого Mercedes W124. Крім того, посилили кузов і осучаснили салон.

Таксист Домінго експлуатував авто з 1988 року

До речі, в Книгу рекордів Гіннесса наразі внесено Volvo P1800 із пробігом 5,15 млн км. Утім, варто відзначити, що це авто повністю оригінальне і без запчастин від інших моделей.

До речі, недавно на аукціоні за $138 000 продали дуже рідкісний універсал Mercedes W123 AMG.

Також Фокус розповідав про пікап Toyota, який подолав 1,4 млн км за 5 років.