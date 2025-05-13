Українці стали купувати значно більше авто зі США: популярні моделі (фото)
В Україні різко виріс попит на вживані авто зі США. Найпопулярнішими моделями є електромобілі.
Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".
За квітень в Україні поставили на облік 3,9 тис. авто зі США. Це одразу на 30% більше, аніж у березні та на 6% перевищує показник квітня 2024 року.
Середній вік вживаних авто зі США в Україні становить 5,7 року. Найбільше серед них електрокарів (42,2% від загальної кількості) та бензинових авто (42,1%). Частка гібридів становить 7,9%, дизельних машин – 4%, а авто з ГБО – 3,8%.Важливо
Найпопулярніші авто зі США в Україні – електромобілі Tesla. Моделі американського бренду займають перші два місця в рейтингу. Примітно, що більшість моделей в топ 5 – кросовери.
Найпопулярніші авто зі США в Україні за квітень 2025 року:
- Tesla Model Y – 534 зареєстрованих авто.
- Tesla Model 3 – 471 од.
- Ford Escape – 271 од.
- Nissan Rogue – 205 од.
- Jeep Cherokee – 201 од.
Усього з початку року в Україні вперше пройшли реєстрацію приблизно 12,9 тис. вживаних авто зі США.
Між іншим, продажі авто з Китаю в Україні теж продемонстрували суттєве зростання.
Також Фокус писав, що українці стали купувати значно більше вживаних автомобілів.