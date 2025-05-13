Українці стали купувати значно більше авто зі США: популярні моделі (фото)

В Україні різко виріс попит на вживані авто зі США. Найпопулярнішими моделями є електромобілі.

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Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".

За квітень в Україні поставили на облік 3,9 тис. авто зі США. Це одразу на 30% більше, аніж у березні та на 6% перевищує показник квітня 2024 року.

Tesla Model Y залишається найпопулярнішим авто зі США в Україні Фото: Tesla

Середній вік вживаних авто зі США в Україні становить 5,7 року. Найбільше серед них електрокарів (42,2% від загальної кількості) та бензинових авто (42,1%). Частка гібридів становить 7,9%, дизельних машин – 4%, а авто з ГБО – 3,8%.

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Найпопулярніші авто зі США в Україні – електромобілі Tesla. Моделі американського бренду займають перші два місця в рейтингу. Примітно, що більшість моделей в топ 5 – кросовери.

Попитом користується і електрокар Tesla Model 3 Фото: Tesla

Найпопулярніші авто зі США в Україні за квітень 2025 року:

Tesla Model Y – 534 зареєстрованих авто. Tesla Model 3 – 471 од. Ford Escape – 271 од. Nissan Rogue – 205 од. Jeep Cherokee – 201 од.

Усього з початку року в Україні вперше пройшли реєстрацію приблизно 12,9 тис. вживаних авто зі США.

Між іншим, продажі авто з Китаю в Україні теж продемонстрували суттєве зростання.

Також Фокус писав, що українці стали купувати значно більше вживаних автомобілів.