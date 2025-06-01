В Україні можуть з'явитися недорогі кросовери Maserati за ціною Toyota Camry (фото)
Вживані кросовери Maserati Grecale із невеликим пробігом з’явилися на ринку у великих кількостях. Вартість преміальних авто виявилася невисокою.
Про це повідомляє сайт Carscoops.
Велику партію Maserati Grecale 2023 та 2024 року випуску розпродає американська прокатна компанія Hertz. Кросовери мають шанс з’явитися в Україні, адже вживані авто зі США в нас доволі популярні.
Загалом Hertz у різних штатах США продає одразу 40 Maserati Grecale, причому 17 кросоверів дешевші за 40 000 доларів, тобто коштують на рівні Toyota Camry. Серед них є кросовери з пробігом від 15 до 30 тис. км. Найдешевше авто оцінили $36 543.
Стан прокатних авто наразі не розкривають. Утім, варто відзначити, що поки у цієї моделі не зафіксовано розповсюджених несправностей.
Навіть найдорожчі кросовери Maserati Grecale від Hertz коштують 48 000 доларів – це авто у дорожчій версії Modena із адаптивними амортизаторами та 20-дюймовими дисками.
Усі вживані кросовери Maserati Grecale оснащені 2,0-літровою турбочетвіркою, яка розвиває 300 к. с. у стандартній модифікації та 330 к. с. – у варіанті Modena.
Варто відзначити, що новий Maserati Grecale в США коштує від 77 000 доларів, а в Україні – приблизно від 3,28 мільйона гривень ($79 600). У лінійці моделі також є 3,0-літровий 530-сильний варіант Trofeo та 558-сильний електромобіль Folgore.
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