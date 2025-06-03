Продажі авто в Україні демонструють суттєве зростання: популярні марки та моделі (фото)

Авторинок України поступово відновлюється після падіння на початку року та останнім часом демонструє зростання.

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Про це повідомляє інформаційно-аналітична група Auto-Consulting.

За травень 2025 року продали 6859 нових легкових автомобілів. Це на 12% більше, аніж у квітні та на 17,6% перевищує показник травня минулого року.

Авторинок України продемонстрував зростання в травні Фото: Auto-consulting

Лідерство на ринку зберігає марка Toyota — 1102 проданих автомобілі за місяць. На друге місце піднявся Volkswagen (616 авто), посунувши на третю позицію Renault (608 од.).

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У преміальному сегменті лідирує бренд BMW (325 проданих авто). Найбільше зростання продемонстрували марки Mazda (+305,4%) та Honda (+179,6%).

Кросовер Toyota RAV4 користується попитом Фото: Toyota

Як і раніше, найбільше українці купують моделі підвищеної прохідності. Найпопулярніше авто в Україні — знову Renault Duster. Кросовер третього покоління подорожчав, але продовжує користуватися попитом.

На другому місці — Toyota RAV4, а третім став позашляховик Toyota Land Cruiser Prado. Примітно, що до десятки лідерів увійшли електрокросовери Honda e:N Series та Volkswagen ID.Unyx.

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