Продажі авто в Україні демонструють суттєве зростання: популярні марки та моделі (фото)
Авторинок України поступово відновлюється після падіння на початку року та останнім часом демонструє зростання.
Про це повідомляє інформаційно-аналітична група Auto-Consulting.
За травень 2025 року продали 6859 нових легкових автомобілів. Це на 12% більше, аніж у квітні та на 17,6% перевищує показник травня минулого року.
Лідерство на ринку зберігає марка Toyota — 1102 проданих автомобілі за місяць. На друге місце піднявся Volkswagen (616 авто), посунувши на третю позицію Renault (608 од.).Важливо
У преміальному сегменті лідирує бренд BMW (325 проданих авто). Найбільше зростання продемонстрували марки Mazda (+305,4%) та Honda (+179,6%).
Як і раніше, найбільше українці купують моделі підвищеної прохідності. Найпопулярніше авто в Україні — знову Renault Duster. Кросовер третього покоління подорожчав, але продовжує користуватися попитом.
На другому місці — Toyota RAV4, а третім став позашляховик Toyota Land Cruiser Prado. Примітно, що до десятки лідерів увійшли електрокросовери Honda e:N Series та Volkswagen ID.Unyx.
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