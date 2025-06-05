Попит на електромобілі в Україні виріс майже вдвічі: найпопулярніші моделі (фото)

Українці стали купувати більше нових електрокарів. Найбільшим попитом користуються моделі китайського виробництва.

Related video

Статистику продажів опублікувала асоціація "Укравтопром".

Volkswagen ID.Unyx став новим лідером у сегменті Фото: Volkswagen

За травень в Україні придбали 1257 нових електромобілів, що одразу на 93% перевищує показник аналогічного періоду минулого року. Порівняно з квітнем відзначено зростання на 35%.

Важливо

В Україну під час повномасштабної війни ввезли тисячі розкішних авто, — статистика

Із цієї кількості 1238 авто – легкові електрокари (+91%). Нових комерційних електромобілів придбали лише 19, проте це в чотири рази більше, аніж торік.

BYD Song Plus користується попитом Фото: BYD Auto

Найпопулярніші електромобілі в Україні – моделі китайського виробництва. У лідери вирвався кросовер Volkswagen ID.Unyx, який випускають у КНР. Друге місце посідає BYD Song Plus, а третє – в Honda e:NS1.

Найпопулярніші нові електромобілі в Україні за травень 2025 року:

Volkswagen ID.Unyx — 254 проданих авто. BYD Song Plus — 210 од. Honda e:NS1 — 188 од. BYD Sea Lion 07 — 61 од. Zeekr 7X — 55 од. Zeekr 001 — 52 од. Audi Q4 e-tron — 52 од. Honda M-NV — 44 од. Volkswagen ID.4 — 34 од. BYD Yuan Plus — 28 од.

Усього за п'ять місяців 2025 року в Україні продали понад 4,2 тис. нових електрокарів, що на 5% перевищує показник аналогічного періоду 2024 року.

Між іншим, у травні на українському ринку виросли продажі нових автомобілів загалом.

Також Фокус писав, що в Україні почали офіційно продавати електромобілі Zeekr.