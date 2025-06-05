Попит на електромобілі в Україні виріс майже вдвічі: найпопулярніші моделі (фото)
Українці стали купувати більше нових електрокарів. Найбільшим попитом користуються моделі китайського виробництва.
Статистику продажів опублікувала асоціація "Укравтопром".
За травень в Україні придбали 1257 нових електромобілів, що одразу на 93% перевищує показник аналогічного періоду минулого року. Порівняно з квітнем відзначено зростання на 35%.Важливо
Із цієї кількості 1238 авто – легкові електрокари (+91%). Нових комерційних електромобілів придбали лише 19, проте це в чотири рази більше, аніж торік.
Найпопулярніші електромобілі в Україні – моделі китайського виробництва. У лідери вирвався кросовер Volkswagen ID.Unyx, який випускають у КНР. Друге місце посідає BYD Song Plus, а третє – в Honda e:NS1.
Найпопулярніші нові електромобілі в Україні за травень 2025 року:
- Volkswagen ID.Unyx — 254 проданих авто.
- BYD Song Plus — 210 од.
- Honda e:NS1 — 188 од.
- BYD Sea Lion 07 — 61 од.
- Zeekr 7X — 55 од.
- Zeekr 001 — 52 од.
- Audi Q4 e-tron — 52 од.
- Honda M-NV — 44 од.
- Volkswagen ID.4 — 34 од.
- BYD Yuan Plus — 28 од.
Усього за п'ять місяців 2025 року в Україні продали понад 4,2 тис. нових електрокарів, що на 5% перевищує показник аналогічного періоду 2024 року.
Між іншим, у травні на українському ринку виросли продажі нових автомобілів загалом.
Також Фокус писав, що в Україні почали офіційно продавати електромобілі Zeekr.