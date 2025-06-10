В Україні різко виріс попит на електромобілі з пробігом: популярні моделі (фото)
Українці стали купувати значно більше вживаних електромобілів. Найбільший попит мають електричні Nissan і Tesla з пробігом.
Статистику продажів опублікувала асоціація "Укравтопром".
За травень першу реєстрацію в Україні пройшли одразу 4,7 тис. електричних авто з пробігом, що одразу на 40% перевищує показник аналогічного періоду минулого року. Примітно, що нових електромобілів у травні продали майже в чотири рази менше.Важливо
Середній вік завезених вживаних електрокарів становить 5 років. Лідери на ринку незмінні – найбільший попит мають електромобілі Tesla та Nissan Leaf.
Найпопулярніші електромобілі з пробігом в Україні за травень 2025 року:
- Tesla Model Y – 544 зареєстрованих авто.
- Nissan Leaf – 515 од.
- Tesla Model 3 – 467 од.
- Kia Niro EV – 322 од.
- Hyundai Kona Electric – 265 од.
- Chevrolet Bolt – 218 од.
- Volkswagen e-Golf – 211 од.
- Renault Zoe – 204 од.
- Tesla Model S – 180 од.
- Audi e-tron Sportback – 131 од.
Усього за п’ять місяців 2025 року в Україні вперше поставили на облік понад 20,6 тис. вживаних електрокарів, що на 30% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.
До речі, зростання у травні продемонстрували і продажі нових автомобілів в Україні.
Також Фокус писав про низький попит на перший електричний "Гелендваген".