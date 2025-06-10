В Україні різко виріс попит на електромобілі з пробігом: популярні моделі (фото)

Українці стали купувати значно більше вживаних електромобілів. Найбільший попит мають електричні Nissan і Tesla з пробігом.

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Tesla Model Y — найпопулярніший вживаний електромобіль в Україні Фото: Tesla Motors

За травень першу реєстрацію в Україні пройшли одразу 4,7 тис. електричних авто з пробігом, що одразу на 40% перевищує показник аналогічного періоду минулого року. Примітно, що нових електромобілів у травні продали майже в чотири рази менше.

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Середній вік завезених вживаних електрокарів становить 5 років. Лідери на ринку незмінні – найбільший попит мають електромобілі Tesla та Nissan Leaf.

Nissan Leaf продовжує користуватися попитом Фото: Фокус

Найпопулярніші електромобілі з пробігом в Україні за травень 2025 року:

Tesla Model Y – 544 зареєстрованих авто. Nissan Leaf – 515 од. Tesla Model 3 – 467 од. Kia Niro EV – 322 од. Hyundai Kona Electric – 265 од. Chevrolet Bolt – 218 од. Volkswagen e-Golf – 211 од. Renault Zoe – 204 од. Tesla Model S – 180 од. Audi e-tron Sportback – 131 од.

Усього за п’ять місяців 2025 року в Україні вперше поставили на облік понад 20,6 тис. вживаних електрокарів, що на 30% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.

До речі, зростання у травні продемонстрували і продажі нових автомобілів в Україні.

Також Фокус писав про низький попит на перший електричний "Гелендваген".