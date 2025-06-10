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Авто

В Україні різко виріс попит на електромобілі з пробігом: популярні моделі (фото)

електромобілі в Україні, Найпопулярніші електромобілі, електромобілі з пробігом
Фото: Motor Trend | Продажі вживаних електрокарів в Україні виросли одразу на 40%

Українці стали купувати значно більше вживаних електромобілів. Найбільший попит мають електричні Nissan і Tesla з пробігом.

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Статистику продажів опублікувала асоціація "Укравтопром".

Tesla Model Y, Найпопулярніші електромобілі, електромобілі з пробігом Fullscreen
Tesla Model Y — найпопулярніший вживаний електромобіль в Україні
Фото: Tesla Motors

За травень першу реєстрацію в Україні пройшли одразу 4,7 тис. електричних авто з пробігом, що одразу на 40% перевищує показник аналогічного періоду минулого року. Примітно, що нових електромобілів у травні продали майже в чотири рази менше.

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Середній вік завезених вживаних електрокарів становить 5 років. Лідери на ринку незмінні – найбільший попит мають електромобілі Tesla та Nissan Leaf.

Nissan Leaf, Найпопулярніші електромобілі, електромобілі з пробігом Fullscreen
Nissan Leaf продовжує користуватися попитом
Фото: Фокус

Найпопулярніші електромобілі з пробігом в Україні за травень 2025 року:

  1. Tesla Model Y – 544 зареєстрованих авто.
  2. Nissan Leaf – 515 од.
  3. Tesla Model 3 – 467 од.
  4. Kia Niro EV – 322 од.
  5. Hyundai Kona Electric – 265 од.
  6. Chevrolet Bolt – 218 од.
  7. Volkswagen e-Golf – 211 од.
  8. Renault Zoe – 204 од.
  9. Tesla Model S – 180 од.
  10. Audi e-tron Sportback – 131 од.

Усього за п’ять місяців 2025 року в Україні вперше поставили на облік понад 20,6 тис. вживаних електрокарів, що на 30% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.

До речі, зростання у травні продемонстрували і продажі нових автомобілів в Україні.

Також Фокус писав про низький попит на перший електричний "Гелендваген".