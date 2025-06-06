В Украине выросли продажи подержанных авто: самые популярные модели (фото)
Украинцы стали покупать больше авто с пробегом. В мае первую регистрацию в Украине прошли 22 тыс. подержанных легковушек.
Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".
По сравнению с апрелем продажи подержанных авто выросли на 6%, а по сравнению с маем 2024 года — на 14%. Средний возраст завезенных авто с пробегом — 9,3 года.Важно
Почти половина зарегистрированных подержанных автомобилей (48%) оснащены бензиновыми двигателями. Доля электрокаров составляет 22%, дизельных авто — 21%, гибридов — 6%, а авто с ГБО — 3%.
Как и раньше, самые популярные авто с пробегом в Украине — компактные модели С-класса. Лидерство сохраняют Volkswagen Golf и Renault Megane.
Самые популярные б/у авто в Украине за май 2025 года:
- Volkswagen Golf — 1131 зарегистрированное авто.
- Renault Megane — 815
- Skoda Octavia — 748.
- Volkswagen Tiguan — 740.
- Audi Q5 — 583.
- Nissan Rogue — 562.
- Tesla Model Y — 544.
- Nissan Leaf — 515.
- Volkswagen Passat — 471.
- Tesla Model 3 — 467.
Рынок подержанных авто постепенно восстанавливается после падения в начале года. Всего за 5 месяцев на учет впервые поставили 93,4 тыс. авто с пробегом, что на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Между прочим, растут и продажи новых автомобилей на украинском рынке.
Также Фокус писал, что спрос на электрокары в Украине вырос почти вдвое.