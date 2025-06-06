В Украине выросли продажи подержанных авто: самые популярные модели (фото)

Украинцы стали покупать больше авто с пробегом. В мае первую регистрацию в Украине прошли 22 тыс. подержанных легковушек.

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Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Volkswagen Golf остается лидером на подержанном рынке Фото: Volkswagen

По сравнению с апрелем продажи подержанных авто выросли на 6%, а по сравнению с маем 2024 года — на 14%. Средний возраст завезенных авто с пробегом — 9,3 года.

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Почти половина зарегистрированных подержанных автомобилей (48%) оснащены бензиновыми двигателями. Доля электрокаров составляет 22%, дизельных авто — 21%, гибридов — 6%, а авто с ГБО — 3%.

Как и раньше, самые популярные авто с пробегом в Украине — компактные модели С-класса. Лидерство сохраняют Volkswagen Golf и Renault Megane.

Спрос на Renault Megane достаточно высок Фото: Renault

Самые популярные б/у авто в Украине за май 2025 года:

Volkswagen Golf — 1131 зарегистрированное авто. Renault Megane — 815 Skoda Octavia — 748. Volkswagen Tiguan — 740. Audi Q5 — 583. Nissan Rogue — 562. Tesla Model Y — 544. Nissan Leaf — 515. Volkswagen Passat — 471. Tesla Model 3 — 467.

Рынок подержанных авто постепенно восстанавливается после падения в начале года. Всего за 5 месяцев на учет впервые поставили 93,4 тыс. авто с пробегом, что на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Между прочим, растут и продажи новых автомобилей на украинском рынке.

Также Фокус писал, что спрос на электрокары в Украине вырос почти вдвое.