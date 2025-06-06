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Авто

В Україні зросли продажі вживаних авто: найпопулярніші моделі (фото)

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Фото: auto.ria.com | Ринок вживаних авто відновлюється після падіння на початку року

Українці стали купувати більше авто з пробігом. У травні першу реєстрацію в Україні пройшли 22 тис. вживаних легковиків.

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Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

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Volkswagen Golf залишається лідером на вживаному ринку
Фото: Volkswagen

Порівняно із квітнем продажі вживаних авто зросли на 6%, а порівняно з травнем 2024 року – на 14%. Середній вік завезених авто з пробігом – 9,3 року.

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Майже половина зареєстрованих вживаних автомобілів (48%) оснащені бензиновими двигунами. Частка електрокарів становить 22%, дизельних авто – 21%, гібридів – 6%, а авто з ГБО – 3%.

Як і раніше, найпопулярніші авто з пробігом в Україні – компактні моделі С-класу. Лідерство зберігають Volkswagen Golf та Renault Megane.

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Попит на Renault Megane доволі високий
Фото: Renault

Найпопулярніші вживані авто в Україні за травень 2025 року:

  1. Volkswagen Golf – 1131 зареєстроване авто.
  2. Renault Megane – 815
  3. Skoda Octavia – 748.
  4. Volkswagen Tiguan – 740.
  5. Audi Q5 – 583.
  6. Nissan Rogue – 562.
  7. Tesla Model Y – 544.
  8. Nissan Leaf – 515.
  9. Volkswagen Passat – 471.
  10. Tesla Model 3 – 467.

Ринок вживаних авто поступово відновлюється після падіння на початку року. Усього за 5 місяців на облік вперше поставили 93,4 тис. авто з пробігом, що на 1% менше, аніж за аналогічний період минулого року.

Між іншим, зростають і продажі нових автомобілів на українському ринку.

Також Фокус писав, що попит на електрокари в Україні зріс майже вдвічі.