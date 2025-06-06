В Україні зросли продажі вживаних авто: найпопулярніші моделі (фото)

Українці стали купувати більше авто з пробігом. У травні першу реєстрацію в Україні пройшли 22 тис. вживаних легковиків.

Related video

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Volkswagen Golf залишається лідером на вживаному ринку Фото: Volkswagen

Порівняно із квітнем продажі вживаних авто зросли на 6%, а порівняно з травнем 2024 року – на 14%. Середній вік завезених авто з пробігом – 9,3 року.

Важливо

В Україну під час повномасштабної війни ввезли тисячі розкішних авто, — статистика

Майже половина зареєстрованих вживаних автомобілів (48%) оснащені бензиновими двигунами. Частка електрокарів становить 22%, дизельних авто – 21%, гібридів – 6%, а авто з ГБО – 3%.

Як і раніше, найпопулярніші авто з пробігом в Україні – компактні моделі С-класу. Лідерство зберігають Volkswagen Golf та Renault Megane.

Попит на Renault Megane доволі високий Фото: Renault

Найпопулярніші вживані авто в Україні за травень 2025 року:

Volkswagen Golf – 1131 зареєстроване авто. Renault Megane – 815 Skoda Octavia – 748. Volkswagen Tiguan – 740. Audi Q5 – 583. Nissan Rogue – 562. Tesla Model Y – 544. Nissan Leaf – 515. Volkswagen Passat – 471. Tesla Model 3 – 467.

Ринок вживаних авто поступово відновлюється після падіння на початку року. Усього за 5 місяців на облік вперше поставили 93,4 тис. авто з пробігом, що на 1% менше, аніж за аналогічний період минулого року.

Між іншим, зростають і продажі нових автомобілів на українському ринку.

Також Фокус писав, що попит на електрокари в Україні зріс майже вдвічі.