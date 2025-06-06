В Україні зросли продажі вживаних авто: найпопулярніші моделі (фото)
Українці стали купувати більше авто з пробігом. У травні першу реєстрацію в Україні пройшли 22 тис. вживаних легковиків.
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Порівняно із квітнем продажі вживаних авто зросли на 6%, а порівняно з травнем 2024 року – на 14%. Середній вік завезених авто з пробігом – 9,3 року.Важливо
Майже половина зареєстрованих вживаних автомобілів (48%) оснащені бензиновими двигунами. Частка електрокарів становить 22%, дизельних авто – 21%, гібридів – 6%, а авто з ГБО – 3%.
Як і раніше, найпопулярніші авто з пробігом в Україні – компактні моделі С-класу. Лідерство зберігають Volkswagen Golf та Renault Megane.
Найпопулярніші вживані авто в Україні за травень 2025 року:
- Volkswagen Golf – 1131 зареєстроване авто.
- Renault Megane – 815
- Skoda Octavia – 748.
- Volkswagen Tiguan – 740.
- Audi Q5 – 583.
- Nissan Rogue – 562.
- Tesla Model Y – 544.
- Nissan Leaf – 515.
- Volkswagen Passat – 471.
- Tesla Model 3 – 467.
Ринок вживаних авто поступово відновлюється після падіння на початку року. Усього за 5 місяців на облік вперше поставили 93,4 тис. авто з пробігом, що на 1% менше, аніж за аналогічний період минулого року.
Між іншим, зростають і продажі нових автомобілів на українському ринку.
Також Фокус писав, що попит на електрокари в Україні зріс майже вдвічі.