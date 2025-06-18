Визначено середній вік автомобілів та мотоциклів на українському ринку

Експерти визначили середній вік транспортних засобів на українському ринку. Він є одним із найбільших у Європі.

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Результати дослідження показали, що у всіх сегментах ринку середній вік перевищує 10 років, проте потроху знижується завдяки імпорту. Про це повідомляється на сайті Інституту дослідження авторинку, який і проводив моніторинг.

Наймолодшими в Україні є мотоцикли Фото: Інститут досліджень авторинку

Дослідження показало, що середній вік автомобілів на внутрішньому ринку становить 16 років. Із-за кордону завозять новіші вживані машини віком 9,6 року, що поступово оновлює та омолоджує автопарк України.

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Схожі тенденції прослідковуються і в інших сегментах. Середній вік вантажівок на українському ринку 18,5-19 років, а імпортованих – 7,9 року. В автобусів ці показники становлять понад 20 та 13-14 років, відповідно.

Як відомо, в Україну можна завозити легкові авто класу Євро-2 і вище, а от для вантажівок та автобусів встановлено мінімальний екостандарт Євро-5.

Імпорт омоложує автопарк України Фото: Інститут досліджень авторинку

А от серед мотоциклів ситуація інша. На внутрішньому ринку середній вік становить 11,5 року, а серед вживаного імпорту – 14 років. Річ у тім, що частіше за все завозять відомі класичні моделі на кшталт Honda CBR, Kawasaki Ninja чи Yamaha YZF.

Між іншим, в Україні виріс попит на електромобілі з пробігом.

Також Фокус писав про найпопулярніші вживані авто в Україні.