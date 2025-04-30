Бензин со спиртом и изумрудные светофоры: какие изменения ждут водителей с 1 мая

С 1 мая 2025 года в Украине вступают в силу новые требования к топливу на АЗС, а также начнут устанавливать современные светофоры европейского образца.

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Новые светофоры как в Европе

С 1 мая вступает в силу новая редакция Госстандарта ДСТУ 4092:2024 "Светофоры дорожные". Главная новация — так называемые изумрудные светофоры с другим оттенком зеленого сигнала.

Стрелки светофоров также претерпят изменения Фото: Скриншот

Изумрудный цвет светофора лучше заметен, чем традиционный зеленый и его уже давно используют в ЕС. К тому же, улучшению видимости будут способствовать и стрелки на светофорах новой формы.

Кроме того, Госстандарт изменяет параметры велосипедных и велопешеходных светофоров, а также регламентирует установку звуковых сигналов для слабовидящих людей и таймеров обратного отсчета как на пешеходных, так и на транспортных светофорах.

Стоит отметить, что изумрудные светофоры будут устанавливать постепенно и старые нормы пока полностью не будут отменять. Таким образом, классические зеленые светофоры в Украине не исчезнут в ближайшем будущем.

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Спирт в бензине

Также с 1 мая 2025 года бензин со спиртом в Украине станет обязательным. Доля спирта (биоэтанола) в топливе должна составлять минимум 5%. Исключение сделали только для бензина А-98 и для топлива, которое закупают для Минобороны и Госрезерва.

С 1 мая бензин в Украине должен содержать минимум 5% биоэтанола

Это решение призвано улучшить экологию, а также снижение зависимости от импорта нефтепродуктов, ведь спирт изготавливают в Украине. К тому же, такие нормы действуют и в ЕС, а значит Украина должна их внедрять.

Впрочем, следует знать, что спирт впитывает влагу из воздуха и конденсат может повредить отдельным деталям двигателя. Водителям придется чаще проверять свечи зажигания или топливные фильтры.

Эксперт по энергетическим вопросам Сергей Куюн отмечает, что бензин со спиртом дороже на 50-80 коп./л, однако из-за падения мировых цен на нефть подорожание топлива пока не ожидается.

В то же время, он отмечает, что отрасли нужно время для адаптации, а потому на первых порах стоит воздержаться от покупки дешевого топлива, чтобы избежать неисправностей авто.

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