Бензин зі спиртом та смарагдові світлофори: які зміни чекають на водіїв із 1 травня

Із 1 травня 2025 року в Україні набувають чинності нові вимоги до пального на АЗС, а також почнуть встановлювати сучасні світлофори європейського зразка.

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Нові світлофори як у Європі

Із 1 травня набирає чинності нова редакція Держстандарту ДСТУ 4092:2024 "Світлофори дорожні". Головна новація – так звані смарагдові світлофори з інакшим відтінком зеленого сигналу.

Стрілки світлофорів також зазнають змін Фото: Скріншот

Смарагдовий колір світлофора краще помітний, аніж традиційний зелений і його вже давно використовують в ЄС. До того ж, покращенню видимості сприятимуть і стрілки на світлофорах нової форми.

Крім того, Держстандарт змінює параметри велосипедних і велопішохідних світлофорів, а також регламентує встановлення звукових сигналів для людей із вадами зору та таймерів зворотного відліку як на пішохідних, так і на транспортних світлофорах.

Варто відзначити, що смарагдові світлофори встановлюватимуть поступово і старі норми поки повністю не скасовуватимуть. Отже, класичні зелені світлофори в Україні не зникнуть у найближчому майбутньому.

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Спирт у бензині

Також із 1 травня 2025 року бензин зі спиртом в Україні стане обов’язковим. Частка спирту (біоетанолу) в пальному повинна складати мінімум 5%. Виключення зробили лише для бензину А-98 та для пального, яке закуповують для Міноборони та Держрезерву.

Із 1 травня бензин в Україні повинен містити мінімум 5% біоетанолу

Це рішення покликане покращити екологію, а також зниження залежності від імпорту нафтопродуктів, адже спирт виготовляють в Україні. До того ж, такі норми діють і в ЄС, а отже Україна повинна їх впроваджувати.

Утім, варто знати, що спирт вбирає вологу з повітря і конденсат може зашкодити окремим деталям двигуна. Водіям доведеться частіше перевіряти свічки запалювання чи паливні фільтри.

Експерт із енергетичних питань Сергій Куюн зазначає, що бензин зі спиртом дорожчий на 50-80 коп./л, проте через падіння світових цін на нафту здорожчання пального поки не очікується.

Водночас, він відзначає, що галузі потрібен час для адаптації, а тому на перших порах варто утриматися від купівлі дешевого пального, аби уникнути несправностей авто.

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