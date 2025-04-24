Бензин с алкоголем на АЗС: в мае автомобилистам лучше избегать дешевого топлива

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"Алкогольный" бензин уже в Украине.

Рынок активно готовится к 1 мая, импорту Е5 (бензин с 5% биокомпонентов).

ОККО и UPG уже заявили, что не видят проблем со стартом программы, а "Укрнафта" уже вроде даже начала продажу Е5 на отдельных станциях (чтобы 1 мая соответствовать закону, заполнение станций биотопливом уже должно начаться во всех крупных сетях).

Еще раз хочу повторить свой совет: хотя бы в мае-июне воздержитесь от поисков и использования дешевого бензина. Рынок должен адаптироваться к новому продукту, который очень требователен к чистоте резервуаров на нефтебазах, АЗС и бензовозов. Контроль качества должен быть усиленным, а сделать это лучше всего могут только сетевые игроки, которые имеют в своем составе стационарные и передвижные лаборатории (создание и содержание этих подразделений требует немало денег).

Кроме того, на премиум-сетях шансы быть услышанным в случае возникновения каких-то ситуаций гораздо больше.

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