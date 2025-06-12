Продажи гибридов в Украине установили рекорд: популярные новые и подержанные модели (фото)

Спрос на гибриды в Украине резко возрастает в 2025 году. Особенно популярны электрифицированные модели Toyota.

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Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

За май украинцы приобрели более 3000 новых и подержанных гибридов и это новый рекорд для нашего авторынка. По сравнению с апрелем отмечается рост на 11%, а по сравнению с маем 2024 года — сразу на 43%. В общем, в 2025 году первую регистрацию в Украине прошли более 11 тыс. гибридных авто.

Toyota Prius лидирует в сегменте подержанных гибридов Фото: Toyota

Гибриды в Украине — один из немногих рыночных сегментов, где преобладают новые автомобили. Их доля за год выросла с 55 до 60% (1,8 тыс. авто).

Самые популярные гибриды в Украине — Toyota: модели японского бренда лидируют с большим отрывом как в новом, так и в подержанном сегменте. Наибольшим спросом пользуются гибридные кроссоверы.

Топ 3 популярных новых гибридов в Украине за май 2025 года:

Toyota RAV4 — 439 проданных авто. Nissan Qashqai — 91 ед. Audi Q8 — 79 ед.

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Самые популярные гибриды с пробегом в Украине:

Toyota Prius — 101 зарегистрированных авто. Kia Niro — 65 ед. Ford Fusion — 59 ед.

Между прочим, на украинском рынке за май существенно вырос и спрос на электромобили.

Также Фокус писал, что в Украине появился недорогой гибридный кроссовер MG на 300 сил.