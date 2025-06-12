Продажі гібридів в Україні встановили рекорд: популярні нові та вживані моделі (фото)

Попит на гібриди в Україні різко зростає у 2025 році. Особливо популярними є електрифіковані моделі Toyota.

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Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".

За травень українці придбали понад 3000 нових та вживаних гібридів і це новий рекорд для нашого авторинку. Порівняно з квітнем відзначається зростання на 11%, а порівняно з травнем 2024 року — одразу на 43%. Загалом, у 2025 році перше реєстрацію в Україні пройшли понад 11 тис. гібридних авто.

Toyota Prius лідирує у сегменті вживаних гібридів Фото: Toyota

Гібриди в Україні – один із небагатьох ринкових сегментів, де переважають нові автомобілі. Їх частка за рік зросла з 55 до 60% (1,8 тис. авто).

Найпопулярніші гібриди в Україні – Toyota: моделі японського бренду лідирують із великим відривом як у новому, так і у вживаному сегменті. Найбільший попит мають гібридні кросовери.

Топ 3 популярних нових гібридів в Україні за травень 2025 року:

Toyota RAV4 – 439 проданих авто. Nissan Qashqai – 91 од. Audi Q8 – 79 од.

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Найпопулярніші гібриди з пробігом в Україні:

Toyota Prius – 101 зареєстрованих авто. Kia Niro – 65 од. Ford Fusion – 59 од.

Між іншим, на українському ринку за травень суттєво виріс і попит на електромобілі.

Також Фокус писав, що в Україні з'явився недорогий гібридний кросовер MG на 300 сил.