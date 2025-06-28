В Киеве заметили редкий британский спорткар с двигателем от Toyota Camry (фото)

В Киеве сфотографировали купе Lotus Evora 2015 года. Малосерийный британский спорткар на 350 сил является раритетом на украинских дорогах.

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Всего с 2009 по 2021 год изготовили всего 6117 Lotus Evora всех версий. В Украине зарегистрировано немного таких авто. Фотографии спорткара появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Lotus Evora S получил большое антикрыло Фото: Topcars UA

Спорткар Lotus Evora создали на замену Lotus Europa и для конкуренции с Porsche Cayman. В свое время это был флагман в линейке британской марки. Авто изготавливали вручную.

Lotus Evora S способен развить 277 км/ч Фото: Topcars UA

Компактное 4,3-метровое купе Lotus Evora отличается обтекаемым дизайном с выраженным "носом", крупными фарами и высокой оконной линией.

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На фото попал вариант S, который отличается огромным опциональным антикрылом. Интересно, что среднемоторная модель предлагалась в двухместном и четырехместном исполнении.

Купе предлагали в версиях на 2 или 4 места Фото: Lotus

Все версии спорткара комплектовались 3,5-литровым V6, который позаимствовали у Toyota Camry. В Lotus Evora S эта шестерка дополнена механическим компрессором, увеличившим его отдачу до 350 л.с. и 400 Н∙м.

Изготовлено всего 6117 купе Lotus Evora Фото: Topcars UA

Автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 4,8 с и развить 277 км/ч. Модель предлагали с 6-ступенчатыми механической и роботизированной КПП.

Между прочим, недавно в столице видели преемника Lotus Evora — купе Emira, которое получило двигатель Mercedes.

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