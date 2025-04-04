Найзнаменитіша дівчина у світі: на честь кого назвали "Мерседес"

Кожен автомобіль Mercedes названо на честь чарівної Мерседес Еллінек, чий батько став першим автодилером марки і продавав машини в Ніцці.

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Про це пише Bild.

Марці Mercedes цього року виповнилося 125 років, і кожен, хто вимовляє назву цього німецького авто, мимоволі нагадує про дівчину Мерседес, яка подарувала свої ім'я бренду, коли їй було лише 11 років.

"Винен" її батько: бізнесмен Еміль Єллінек з Відня був першим дилером, який закуповував автомобілі у Daimler-Motoren-Gesellschaft у великих кількостях, і приблизно з 1900 року він продавав їх багатіям у Ніцці.

Еміль був одержимий ім'ям Мерседес — він назвав так свою доньку, називав так свої вілли і яхти (одна навіть носила назву "Мерседес-Мерседес"), свою компанію. Він змінив прізвище всієї сім'ї на "Еллінек-Мерседес", у результаті його дочку звали Мерседес Еллінек-Мерседес.

Мерседес Еллінек в 11 років Фото: Mercedes-Benz

І автомобілі теж отримали це щасливе ім'я. 2 квітня 1900 року Еміль підписав контракт із Daimler-Motoren-Gesellschaft. В одному з пунктів обумовлювалося, що Daimler розробить нову конструкцію двигуна, яка "носитиме назву Daimler-Mercedes". Справжній Мерседес на той час було одинадцять років.

Першим автомобілем із цією красивою назвою став Mercedes 35 HP 1901 року випуску — дуже спортивний і стійкий на трасі для того часу.

Один із перших Mercedes, що збереглися до наших днів Фото: tripadvisor

Торгівля автомобілями зробила Еміля багатим. Дівчинка Мерседес виросла в розкоші і стала справжньою світською левицею. Сама вона не цікавилася машинами, тож є тільки одне фото, де 17-річна Мерседес позує за кермом авто, названого на її честь.

17-річна Мерседес за кермом Mercedes Фото: Mercedes-Benz

Мерседес вийшла заміж за барона фон Шлоссера і народила доньку, коли їй було близько 22 років.

Але тут стався крах: Еміля вигнали з наглядової ради Daimler, розпочалася Перша світова війна, чоловікові Мерседес довелося піти на фронт, а в 1916 році у них народився син. Після війни Еміль Єллінек помер, сім'я збідніла, Мерседес пішла від чоловіка і стала жити зі скульптором, який через кілька місяців помер від туберкульозу. У 1929 році у віці всього 39 років померла і сама Мерседес.

Але авто, названі на її честь, стали популярними і бренд існує досі. У 1926 році компанія Daimler об'єдналася зі своїм конкурентом Benz, і відтоді автомобілі стали називатися Mercedes-Benz. Сьогодні бренд входить до десятки найбільших автомобільних брендів світу за обсягом продажів. І на кожній машині, прямо спереду написано ім'я дівчинки, якій було одинадцять років, і вона й гадки не мала, що стане найвідомішою дівчиною у світі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що седан Mercedes S-Class пройшов оновлення і отримав інноваційний автопілот, який дозволяє не стежити за дорогою.