Швидший за сучасні потяги: історія рейкового автобуса "Люкс-торпеда" 30-х в Україні (фото)

90 років тому на території України почали курсувати швидкісні експреси "Люкс-торпеда", які розвивали понад 100 км/год. Фокус розповість про маловідому сторінку української залізниці.

Із вересня 1936 року унікальні рейкові автобуси Lux-torpeda експлуатувалися на Заході України. Подекуди вони були швидшими, аніж сучасні українські потяги.

Lux-torpeda — автомотриса розробки компанії Austro-Daimler-Puch Фото: Narodowe Archiwum Cyfrowe

"Люкс-торпеда" — це 22-метрова автомотриса, тобто високошвидкісний рейковий автобус, що складається лише із одного вагона. Розробили її в 1933 році спеціалісти австрійської компанії Austro-Daimler-Puch, проте згодом ліцензійне складання налагодили і в Польщі на заводі Fablok. Усього виготовлено шість таких рейкових автобусів.

Офіційно автомотриса називалася Pociąg Motorowo-Ekspresowy MtE ("Моторизований потяг-експрес"), але за видовжену аеродинамічну форму та надзвичайно низький силует потяг назвали Lux-torpeda.

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"Люкс-торпеда" сягає 22 м завдовжки Фото: Wikipedia

Існувало кілька модифікацій "Люкс-торпеди" – із двома 80-сильними бензиновими двигунами Austro-Daimler або парою 125-сильних дизелів MAN. Максимальна швидкість складала 100-115 км/год, що було чудовим показником для кінця 30-х років.

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Салон вміщав від 48 до 56 осіб і за комфортом не поступався вагонам класу люкс. До того ж, рейковий автобус не чадив, як паровози. А ще він мав кабіни спереду і ззаду, що полегшувало маневрування на кінцевих станціях.

В Україні потяги курсували зі Львова та Тернополя Фото: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Спочатку "Люкс-торпеди" курсували з Кракова до курортного Закопане, а пізніше з’явилися рейси до низки польських міст із Варшави. У 1936 році швидкісні автомотриси з’явилися і на західноукраїнських землях, які входили до Другої речі Посполитої.

У вересні 1936 року Lux-torpeda почала курсувати між Львовом і Тернополем. Дуже швидко перелік маршрутів розширили. Рейкові автобуси виконували рейси зі Львова до Борислава, Коломиї та Закопане, а пізніше обслуговували маршрут Тернопіль-Заліщики.

Усього випустили шість Lux-torpeda Фото: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Середня швидкість "Люкс-торпеди" на окремих маршрутах подекуди сягала 87-93 км/год. Примітно, що шлях зі Львова до Коломиї (а це 195 км) експрес проїжджав усього за 2 години 8 хвилин. Найшвидший сучасний потяг долає цей маршрут за 3 години 15 хвилин.

Поїздка зі Львова в Тернопіль (140 км) на автомотрисі тривала приблизно 2 години – на рівні багатьох сучасних потягів. Лише експреси "Інтерсіті" зараз курсують між цими містами за півтори години. У Польщі ж рейковий автобус і досі тримає рекорд на маршруті Краків-Закопане – 2 години 18 хвилин.

"Люкс-торпеда" була швидшою за звичайні потяги і розвивала до 115 км/год Фото: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Звичайно, квитки на Lux-torpeda були недешевими і на окремі маршрути сягали 40 злотих при тому, що середня зарплата у Польщі на той час становила 100 злотих. Отже, експресом послуговувалися переважно заможні громадяни, проте він користувався чималим попитом.

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Рейкові автобуси активно експлуатували до нападу Німеччини на Польщу 1 вересня 1939 року. Другу світову війну пережили лише дві "Люкс-торпеди", які експлуатувалися на території Польщі під час окупації. Їздити на них дозволили лише німцям.

Під час окупації Польщі на Lux-torpeda дозволяли їздити лише німцям Фото: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Після війни одна з уцілілих Lux-torpeda використовувалася для перевезення на роботу гірників однієї з шахт у польському місті Тшебіня, а інша – стала донором запчастин. Останній швидкісний рейковий автобус зняли із експлуатації в 1954 році та здали на металобрухт.

Між іншим, в Україні 60 років тому розробили і перші у світі тролейбусні потяги.

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