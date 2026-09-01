Дирижаблі, ракети та Гагарін: як виглядали старовинні автобуси ЛАЗ-695 (фото)

У Львові майже 50 років випускали автобуси ЛАЗ-695, які їздили вулицями в Україні та світі. Окрім добре знайомих моделей, були тестові зразки з неочікуваними обрисами. Як виглядали найекзотичніші моделі ЛАЗ-695 та яке найнезвичніше використання звичайних автобусів?

Перші варіанти автобусів ЛАЗ-695 були схожі на літак Ан-22 "Антей", розповіли на порталі Autocentre. Транспортний засіб мав загострений ніс, як у літака, обриси салону округлі, як у дирижабля, і згори та збоку виглядали крила, як у ракети чи іншого літаючого апарата. Втім, українські конструктори обрали менш дивну модель, яка їздила українськими містами.

На порталі опублікували колекцію фото автобуса ЛАЗ-695. Підбірка починається зображенням авто раннього періоду, яке було одночасно схожим на літак та дирижабль.

Старовинні авто — версія ЛАЗ, схожа на літак та дирижабль Фото: autocentre.ua

Наступне фото — модель ЛАЗ-695 "Турист-2", яка мала подвоєні вертикальні фари. Бачимо автобус звичної форми з рядами традиційних сидінь та фіранками для захисту від сонця. Замість назви маршруту — надпис "Испытания" російською мовою, а в кабіні — двоє тестувальників.

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Старовинні авто — ЛАЗ-699А-Турист-2 з вертикальними подвійними арами Фото: autocentre.ua

У колекції також є фото львівських автобусів, перетворених на тролейбуси "Київ-5". Вказано, що для отримання такого виду транспорту до звичного ЛАЗ прилаштували "роги" та випустили на вулиці Львова, Києва та Одеси. Такий вид тролейбуса возив людей з 1963 по 1969 роки, ідеться у матеріалі.

Старовинні авто — ЛАЗ-695 як тролейбус Київ-5 Фото: autocentre.ua

З'ясувалось, що була спеціальна модель ЛАЗ-695 для знімання кінофільмів. Збереглось архівне фото такого автобуса: на даху прикріпили спеціальну платформу для операторів. Вказується, що кадри зроблені у Латвії: місцеві кінематографісти обрали саме цей вид транспорту.

Старовинні авто — ЛАЗ-695 під час зйомки фільму Фото: autocentre.ua

Старовинні авто — як використовували ЛАЗ-695

Тим часом ЛАЗ-695 використовували для перевезення не лише звичайних людей. Наприклад, у ньому їхав радянський космонавт Юрій Гагарін, коли готувався пересісти в ракету та полетіти у космос.

Старовинні авто — ЛАЗ-695 та космонавт Гагарін Фото: autocentre.ua

Збереглись унікальні кадри перевезення ЛАЗ-695 на вертольоті. Бачимо, як до вертольота прикріпили спеціальну чотирилапу конструкцію та платформи, на яку заїхав автобус. Не вказано, наскільки регулярно робились такі рейси чи це був одиничний випадок для демонстрації можливостей. На фото — вантажний вертоліт Мі-10, який може перевозити до 15 тонн вантажу.

Старовинні авто — Мі-10 везе ЛАЗ-695 Фото: autocentre.ua

Старовинні авто — Мі-10 та ЛАЗ-695 Фото: autocentre.ua

У матеріалі також є зображення автобуса-рекордсмена, який проїхав 1 млн км і при цьому не потребував капремонту. На фото — водії, які працювали на ЛАЗ-695, яких нагородили радіоприймачами.

Старовинні авто — ЛАЗ-695, який проїхав 1 млн км Фото: autocentre.ua

Львівський автобусник завод (ЛАЗ) — працював з 1945 по 2024 рік. З цехів підприємства вийшли автобуси ЛАЗ, туристичні автобуси "Україна-1" та "Україна-2" тощо, на яки їздили за часів СРСР. У перші роки незалежності завод працював і створив, наприклад, нову модель автобуса ЛАЗ-5252, через 20 років його транспорт відправили у міста, які приймали "Євро-2012". У 2014 році на ЛАЗ арештували майно через банкрутство, але підприємство зуміло виготовити перші машини для евакуації поранених після боїв на сході. Далі відбулось кілька реорганізацій, аж поки у 2022 році ЛАЗ не націоналізували через наявність російських власників. Спершу його планували відновити виробництво, але згодом вирішили створити логістичний хаб.

Зазначимо, Фокус писав про інші старовинні авто, які можуть зацікавити любителів ретро-автомобілів. Наприклад, у 2025 році з'явився матеріал про те, що найбільше в Україні купують компактні ретроавто і також кабріолети.

Нагадуємо, у червні 2026 року медіа розповіли про величезну колекцію старовинних автомобілів, які іржавіють просто неба у США.