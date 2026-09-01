Дирижабли, ракеты и Гагарин: как выглядели старинные автобусы ЛАЗ-695 (фото)

Во Львове почти 50 лет выпускали автобусы ЛАЗ-695, которые курсировали по улицам Украины и всего мира. Помимо хорошо знакомых моделей, были и тестовые образцы с неожиданными очертаниями. Как выглядели самые экзотические модели ЛАЗ-695 и какое самое необычное применение обычных автобусов?

Первые версии автобусов ЛАЗ-695 напоминали самолет Ан-22 "Антей", сообщили на портале Autocentre. Транспортное средство имело заостренный нос, как у самолета, очертания салона — округлые, как у дирижабля, а сверху и сбоку виднелись крылья, как у ракеты или другого летательного аппарата. Впрочем, украинские конструкторы выбрали менее причудливую модель, которая курсировала по украинским городам.

На портале опубликовали подборку фотографий автобуса ЛАЗ-695. Подборка начинается с изображения автомобиля раннего периода, который одновременно напоминал самолет и дирижабль.

Старинные автомобили — версия ЛАЗ, напоминающая самолет и дирижабль Фото: autocentre.ua

На следующей фотографии — модель ЛАЗ-695 "Турист-2" с двойными вертикальными фарами. Видим автобус привычной формы с рядами традиционных сидений и занавесками для защиты от солнца. Вместо названия маршрута — надпись "Испытания" на русском языке, а в кабине — двое тестировщиков.

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Старинные автомобили — ЛАЗ-699А "Турист-2" с вертикальными сдвоенными решетками Фото: autocentre.ua

В коллекции также есть фотографии львовских автобусов, переоборудованных в троллейбусы "Киев-5". Указывается, что для получения такого вида транспорта к обычному ЛАЗу прикрепили "рога" и выпустили на улицы Львова, Киева и Одессы. Такой вид троллейбуса перевозил людей с 1963 по 1969 годы, говорится в материале.

Старинные автомобили — ЛАЗ-695 в качестве троллейбуса "Киев-5" Фото: autocentre.ua

Оказалось, что существовала специальная модель ЛАЗ-695 для съёмки кинофильмов. Сохранилась архивная фотография такого автобуса: на крыше была установлена специальная платформа для операторов. Указывается, что кадры сняты в Латвии: местные кинематографисты выбрали именно этот вид транспорта.

Старинные автомобили — ЛАЗ-695 во время съемок фильма Фото: autocentre.ua

Старинные автомобили — как использовали ЛАЗ-695

Между тем ЛАЗ-695 использовали для перевозки не только обычных людей. Например, в нём ехал советский космонавт Юрий Гагарин, когда готовился пересесть в ракету и полететь в космос.

Старинные автомобили — ЛАЗ-695 и космонавт Гагарин Фото: autocentre.ua

Сохранились уникальные кадры перевозки ЛАЗ-695 на вертолете. Видно, как к вертолету прикрепили специальную четырёхногую конструкцию и платформу, на которую заехал автобус. Не указано, насколько регулярно совершались такие рейсы или это был единичный случай для демонстрации возможностей. На фото — грузовой вертолёт Ми-10, который может перевозить до 15 тонн груза.

Старинные автомобили — Ми-10 везет ЛАЗ-695 Фото: autocentre.ua

Старинные автомобили — Ми-10 и ЛАЗ-695 Фото: autocentre.ua

В материале также представлены фотографии автобуса-рекордсмена, который преодолел 1 млн км и при этом не нуждался в капитальном ремонте. На фото — водители, работавшие на ЛАЗ-695, которых наградили радиоприемниками.

Старинные автомобили — ЛАЗ-695, пробег которого составил 1 млн км Фото: autocentre.ua

Львовский автобусный завод (ЛАЗ) работал с 1945 по 2024 год. С конвейеров предприятия сходили автобусы ЛАЗ, туристические автобусы "Украина-1" и "Украина-2" и т. д., на которых ездили во времена СССР. В первые годы независимости завод продолжал работу и создал, например, новую модель автобуса ЛАЗ-5252, а спустя 20 лет его транспорт отправляли в города, принимавшие "Евро-2012". В 2014 году на ЛАЗ арестовали имущество из-за банкротства, но предприятие сумело изготовить первые машины для эвакуации раненых после боев на востоке. Затем произошло несколько реорганизаций, пока в 2022 году ЛАЗ не национализировали из-за наличия российских владельцев. Сначала планировали возобновить производство, но позже решили создать логистический хаб.

Отметим, что Фокус писал о других старинных автомобилях, которые могут заинтересовать любителей ретро-автомобилей. Например, в 2025 году появилась статья о том, что в Украине чаще всего покупают компактные ретро-автомобили, а также кабриолеты.

Напоминаем, что в июне 2026 года СМИ рассказали об огромной коллекции старинных автомобилей, ржавеющих под открытым небом в США.