Огромная секретная коллекция из 450 авто ржавеет под открытым небом (фото, видео)

В США обнаружили большую коллекцию старинных автомобилей. Она насчитывает 450 машин, большинство которых стоят просто в поле.

Секретная коллекция авто принадлежит семье Робинсонов из Небраски. О ней рассказали на сайте Autoevolution.

Владелец автомобилей Тим Робинсон рассказал, что в свое время работал на свалке, которая специализировалась на утилизации Chevrolet Bel Air и Impala 60-х годов. Винтажные машины ему нравились и он решил спасали их от уничтожения.

Большинство авто ржавеют под открытым небом Фото: скриншот / YouTube

Вместе с двумя сыновьями Тим Робинсон отыскивал старинные Chevrolet и выкупал их. Коллекционеры путешествовали в Калифорнию, Вашингтон и Луизиану. За 25 лет собрали 450 машин. Некоторые из них отреставрировали и поместили в гараж, однако большинство авто ржавеет под открытым небом.

Відео дня

В коллекции есть редкие авто Фото: скриншот / YouTube

Теперь участок, на котором хранятся машины, планируют застроить, поэтому Робинсоны решили продать часть коллекции. Осенью с молотка уйдут 350 авто.

Важно

Служил детской площадкой: в Украине обнаружили заброшенным винтажный Ford 60-х (видео)

Хотя состояние большинства Chevrolet оставляет желать лучшего, среди них есть и раритеты. В частности, в коллекции Робинсонов хранятся Chevrolet Bel Air 1963 года с 6,7-литровым V8 на 409 сил и полицейский Chevrolet Biscayne 1968 года с 7,0-литровым 425-сильным двигателем.

350 авто выставят на аукцион Фото: скриншот / YouTube

Ценными считаются кабриолет Chevrolet Impala 1958 года и спортивные универсалы Chevrolet Bel Air Nomad. Также в коллекции есть несколько пикапов Chevrolet и спортивных Corvette.

Кстати, недавно в Украине обнаружили редкий Ford 60-х, который служил детской площадкой.

Также Фокус писал, что 57-летний Chevrolet продали за $1,4 миллиона.