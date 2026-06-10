Огромная секретная коллекция из 450 авто ржавеет под открытым небом (фото, видео)
В США обнаружили большую коллекцию старинных автомобилей. Она насчитывает 450 машин, большинство которых стоят просто в поле.
Секретная коллекция авто принадлежит семье Робинсонов из Небраски. О ней рассказали на сайте Autoevolution.
Владелец автомобилей Тим Робинсон рассказал, что в свое время работал на свалке, которая специализировалась на утилизации Chevrolet Bel Air и Impala 60-х годов. Винтажные машины ему нравились и он решил спасали их от уничтожения.
Вместе с двумя сыновьями Тим Робинсон отыскивал старинные Chevrolet и выкупал их. Коллекционеры путешествовали в Калифорнию, Вашингтон и Луизиану. За 25 лет собрали 450 машин. Некоторые из них отреставрировали и поместили в гараж, однако большинство авто ржавеет под открытым небом.
Теперь участок, на котором хранятся машины, планируют застроить, поэтому Робинсоны решили продать часть коллекции. Осенью с молотка уйдут 350 авто.Важно
Хотя состояние большинства Chevrolet оставляет желать лучшего, среди них есть и раритеты. В частности, в коллекции Робинсонов хранятся Chevrolet Bel Air 1963 года с 6,7-литровым V8 на 409 сил и полицейский Chevrolet Biscayne 1968 года с 7,0-литровым 425-сильным двигателем.
Ценными считаются кабриолет Chevrolet Impala 1958 года и спортивные универсалы Chevrolet Bel Air Nomad. Также в коллекции есть несколько пикапов Chevrolet и спортивных Corvette.
Кстати, недавно в Украине обнаружили редкий Ford 60-х, который служил детской площадкой.
Также Фокус писал, что 57-летний Chevrolet продали за $1,4 миллиона.