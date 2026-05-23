Мощный раритет: старый 57-летний Chevrolet ушел с молотка за $1,4 миллиона (фото)

В США на аукционе продали купе Chevrolet Camaro 1969 года. За спорткар заплатили 1,43 миллиона долларов, то есть это один из самых дорогих экземпляров модели за всю ее историю.

Высокая цена Chevrolet Camaro обусловлена тем, что с молотка ушел очень редкий заряженный вариант ZL1. О раритетете рассказали на сайте аукциона Mecum.

Фото: Mecum

Выпустили всего 69 купе Chevrolet Camaro ZL1 первого поколения. Заряженный вариант создали специально для драгрейсинга.

Главное отличие Chevrolet Camaro ZL1 скрывается под капотом — там установлен огромный 7,0-литровый V8 мощностью 430 л. с. Эти двигатели собирались вручную.

Фото: Mecum

Разгон до 100 км/ч занимает 5,3 с, а ¼ мили (402 м) с места автомобиль преодолевает за 13,1 с. Кроме того, спорткар получил самоблокирующийся дифференциал, передние дисковые тормоза, задний спойлер и спортивные сиденья.

Конкретно это купе Chevrolet Camaro ZL1 1969 года — второе в серии. Его оснастили 3-ступенчатой автоматической КПП.

Фото: Mecum

Chevrolet Camaro ZL1 полностью комплектный, а его пробег составляет всего 29 тыс. км. Сохранена вся оригинальная документация. Спорткар прошел реставрацию и не раз получал награды на шоу ретроавто.

Между прочим, на этом же аукционе за 18 миллионов долларов продали редкий суперкар Ferrari 1963 года.

