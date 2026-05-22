Эксклюзив по цене самолета: на аукционе продали знаменитый Ferrari 60-х (фото)

Кабриолет Ferrari 250 GT California 1963 года ушел с молотка в США за 18,15 миллиона долларов. Суперкар с 280-сильным V12 развивает 260 км/ч.

Такая цена Ferrari 250 GT California на уровне бизнес-джетов не удивляет, ведь это одна из самых дорогих моделей в истории марки. Об авто рассказали на сайте аукциона Mecum.

Выпустили всего 56 Ferrari 250 GT California SWB Фото: Mecum

Суперкар Ferrari 250 California Spyder разработали специально для североамериканского рынка. На создании имиджевой модели настоял дилер из США и друг Энцо Феррари Луиджи Чинетти.

Кабриолет Ferrari 250 GT California имеет элегантный кузов от ателье Scaglietti с длинным капотом и килями в американском стиле сзади. Его салон отделан кожей и деревом.

Суперкар прошел полную реставрацию Фото: Mecum

Всего с 1957 по 1963 год изготовили всего 106 Ferrari 250 GT California Spyder. Конкретно этот кабриолет — последний из 56 авто второй серии (SWB) с укороченной колесной базой.

К тому же, суперкар Ferrari оснащен более мощной версией 3,0-литрового V12 на 280 сил и дисковыми тормозами. С 4-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 6,5 с, а максимальная скорость составляет 260 км/ч.

Под капотом установлен 280-сильный V12 Фото: Mecum

Все время Ferrari 250 GT California находился в США. У него родные кузов, шасси и двигатель. Суперкар прошел реставрацию и неоднократно выигрывал награды на ретрошоу.

Между прочим, на этом же аукционе за $9,8 миллиона продали культовый суперкар Ferrari F50 1995 года в новом состоянии.

