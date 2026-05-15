Современная итальянская классика: в Киеве заметили стильный кабриолет Ferrari (фото)

В Киеве засветился кабриолет Ferrari California 2015 года. Суперкар с 560-сильным V8 твин-турбо способен развить 315 км/ч.

Купе-кабриолет Ferrari California в свое время был самой доступной моделью марки и стал довольно массовым (выпустили 17 349 авто), однако в Украине он является раритетом. Фото суперкара опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Суперкар стартует до сотни за 3,6 с Фото: Topcars UA

Конкретно это авто относится к рестайлинговой версии Ferrari California T. Таких кабриолетов с 2014 по 2017 год изготовили 7900. Цена Ferrari California T стартовала со 190 000 евро.

Главное отличие Ferrari California T — 3,9-литровый V8 с двумя турбинами, который развивает 560 л. с. и 755 Н∙м. С 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями разгон до 100 км/ч занимает 3,6 с, а максимальная скорость составляет 315 км/ч.

Кроме того, суперкар Ferrari California T получил спортивную подвеску с адаптивными амортизаторами и карбоново-керамические тормоза Brembo в базовом оснащении.

Салон отделан кожей и карбоном Фото: Topcars UA Кабриолет является четырехместным Фото: Topcars UA

Кабриолет Ferrari California T имеет классические пропорции с длинным капотом и короткой задней частью. Его металлическая крыша складывается с помощью электропривода за 14 секунд. Четырехместный салон отделан кожей и карбоном.

