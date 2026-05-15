Сучасна італійська класика: у Києві помітили стильний кабріолет Ferrari (фото)

У Києві засвітився кабріолет Ferrari California 2015 року. Суперкар із 560-сильним V8 твін-турбо здатен розвинути 315 км/год.

Купе-кабріолет Ferrari California свого часу був найдоступнішою моделлю марки і став доволі масовим (випустили 17 349 авто), проте в Україні він є раритетом. Фото суперкара опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Суперкар стартує до сотні за 3,6 с Фото: Topcars UA

Конкретно це авто належить до рестайлінгової версії Ferrari California T. Таких кабріолетів із 2014 по 2017 рік виготовили 7900. Ціна Ferrari California T стартувала з 190 000 євро.

Головна відмінність Ferrari California T — 3,9-літровий V8 з двома турбінами, який розвиває 560 к. с. та 755 Н∙м. Із 7-ступінчастим роботом з двома зчепленнями розгін до 100 км/год займає 3,6 с, а максимальна швидкість становить 315 км/год.

Крім того, суперкар Ferrari California T отримав спортивну підвіску з адаптивними амортизаторами та карбоново-керамічні гальма Brembo в базовому оснащенні.

Салон оздоблений шкірою та карбоном Фото: Topcars UA Кабріолет є чотиримісним Фото: Topcars UA

Кабріолет Ferrari California T має класичні пропорції з довгим капотом і короткою задньою частиною. Його металевий дах складається з допомогою електроприводу за 14 секунд. Чотиримісний салон оздоблений шкірою та карбоном.

