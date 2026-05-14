Перший мотоцикл Ferrari з 400-сильним V8 продали за $500 000 (фото, відео)

У США продали унікальний спортбайк Ferrari HF355. За незвичний мотоцикл заплатили 500 000 доларів.

Кастомний мотоцикл Ferrari HF355 існує в одному-єдиному екземплярі і його не планують випускати. Про байк розповіли на сайті Ride apart.

Унікальний спортбайк Ferrari створив у 2025 році конструктор та тюнер із Лос-Анджелеса Максвелл Хазан. Донором двигуна виступив суперкар Ferrari F355 90-х років.

Високообертовий 3,5-літровий V8 доопрацювали, що збільшило його потужність до 400 сил при 8500 об/хв. Максимальна швидкість мотоцикла становить 301 км/год.

Мотоцикл існує в єдиному екземплярі

Новий Ferrari HF355 отримав карбонові обтікачі, але двигун вирішили не закривати. До того ж, він є елементом силового каркаса, адже традиційної мотоциклетної рами тут немає.

Спортбайк оснащений 3,5-літровим V8

Спереду є аеродинамічні елементи. Попри використання вуглеволокна спортбайк доволі важкий – 265 кг. Утім, зайва вага компенсується потужністю: на кілограм маси припадає 1,5 к. с.

Максимальна швидкість становить 301 км/год

Крім того, мотоцикл Ferrari HF355 отримав регульовану підвіску від Öhlins. Сповільнюють його гальма Brembo.

