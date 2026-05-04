Економпропозиція: в Індії випустили найдешевший електромотоцикл у світі за $1000 (фото)

Індійський виробник електричної мототехніки Oben Electric презентував нову бюджетну модель Rorr Evo. Це найдешевший електромотоцикл у світі.

Ціна Oben Rorr Evo на домашньому ринку стартує з 100 000 рупій ($1050), тобто він коштує на рівні iPhone 17. Про це повідомляє видання Autocar.

Новий Oben Rorr Evo — легкий міський електробайк із сучасним рубаним дизайном. Його маса становить усього 140 кг.

Oben Rorr Evo розганяється до 110 км/год Фото: Autocar

Дешевий мотоцикл Oben Rorr Evo отримав світлодіодні фари, цифровий щиток приладів, два USB-порти та Bluetooth. До того ж, він має два багажники: 6-літровий під сидінням і 4-літровий — замість бензобака.

Електромотор потужністю 12 к. с. (9 кВт) дозволяє розвивати 110 км/год, а розгін до 40 км/год займає лише 3 секунди. Батарея ємністю 3,4 кВт∙год забезпечує запас ходу до 180 км, а її повна зарядка займає 3 години.

Запас ходу Oben Rorr Evo сягає 180 км Фото: Autocar

Найдешевший електромотоцикл проєктували для експлуатації на поганих дорогах, тому в нього посилена підвіска та чималий кліренс у 200 мм, який дозволяє долати броди глибиною 230 мм. До того ж, силова установка Oben Rorr Evo отримала захист від води рівня IP67/68.

