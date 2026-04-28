Потужний китайський спортбайк стане дешевою альтернативою Kawasaki Ninja за $4200 (фото)

Китайський виробник мототехніки CFMoto презентував новий доступний спортбайк 500SR. Легка 500-кубова модель оснащена 79-сильною четвіркою.

Мотоцикл CFMoto 500SR уже виходить на китайський ринок за ціною від $4200, а пізніше почнеться його експорт. Про це повідомляє сайт Ride Apart.

Спортбайк є молодшим братом CFMoto 750SR-S, якого вже продають у Європі та Північній Америці. Він стане значно дешевшою альтернативою моделям на кшталт Kawasaki Ninja ZX-4RR.

Китайський мотоцикл CFMoto 500SR оснащений рядним чотирициліндровим двигуном об'ємом 500 куб. см із впорскуванням Bosch, який розкручується до 12 500 об/хв та розвиває 79 к. с. і 49 Н∙м. Маса спортбайка становить 186 кг.

Новий CFMoto 500SR оснастили регульованою підвіскою та гальмами Nissin із ABS від Continental. Крім того, комплектація включає трекшн-контроль.

Зовні спортбайк повторює старший мотоцикл CFMoto 750SR-S та вирізняється агресивним дизайном із тоненькими світлодіодними фарами. Він отримав кольоровий цифровий щиток приладів із діагоналлю 6,2 дюйма та USB-порт для підзарядки гаджетів.

