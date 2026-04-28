Мощный китайский спортбайк станет дешевой альтернативой Kawasaki Ninja за $4200 (фото)

Китайский производитель мототехники CFMoto презентовал новый доступный спортбайк 500SR. Легкая 500-кубовая модель оснащена 79-сильной четверкой.

Мотоцикл CFMoto 500SR уже выходит на китайский рынок по цене от $4200, а позже начнется его экспорт. Об этом сообщает сайт Ride Apart.

Спортбайк является младшим братом CFMoto 750SR-S, которого уже продают в Европе и Северной Америке. Он станет значительно более дешевой альтернативой моделям вроде Kawasaki Ninja Ninja ZX-4RR.

Китайский мотоцикл CFMoto 500SR оснащен рядным четырехцилиндровым двигателем объемом 500 куб. см с впрыском Bosch, который раскручивается до 12 500 об/мин и развивает 79 л.с. и 49 Н∙м. Масса спортбайка составляет 186 кг.

Важно

Новый CFMoto 500SR оснастили регулируемой подвеской и тормозами Nissin с ABS от Continental. Кроме того, комплектация включает трекшн-контроль.

Відео дня

Внешне спортбайк повторяет старший мотоцикл CFMoto 750SR-S и отличается агрессивным дизайном с тоненькими светодиодными фарами. Он получил цветной цифровой щиток приборов с диагональю 6,2 дюйма и USB-порт для подзарядки гаджетов.

