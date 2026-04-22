Стильные и экстравагантные: представлены первые электробайки Brabus (фото)

Brabus расширяет свою двухколесную линейку. На этот раз немецкое ателье оригинальным способом доработало электробайки.

Электрические мотоциклы Brabus презентовали на Неделе дизайна в Милане. О нестандартных моделях рассказали на сайте компании.

DAB 1α Brabus Фото: brabus.com

Если раньше в Brabus занимались бензиновой мототехникой, то теперь тюнинговали французские электробайки DAB Motors. Они отличаются экстравагантным дизайном с яркой окраской, оригинальными карбоновыми деталями и нестандартными колесными дисками. Мотоциклы Brabus имеют тормоза Brembo, бесключевой запуск и 2,8-дюймовый цифровой щиток приборов.

Brabus Urban E Фото: brabus.com

Электрический мотоцикл DAB 1α Brabus стоит 16 590 евро. Он оснащен 31-сильным мотором и батареей емкостью 23 кВт∙ч. Максимальная скорость составляет 120 км/ч, а запас хода — 150 км. Зарядка занимает 3 часа.

Электробайк Brabus Urban E имеет 37-сильный мотор и батарею на 27 кВт∙ч, но также развивает 120 км/ч и способен проехать 150 км без подзарядки. Он стоит 20 800 евро.

Brabus Urban E First Edition Фото: brabus.com

Самым дорогим является мотоцикл Brabus Urban E First Edition за 32 500 евро, который получил особые сиденья и декор, а также оригинальные цвета — байк может быть полностью красным или черным. Силовая установка такая же, как и у стандартного Brabus Urban E.

Между прочим, на Неделе дизайна в Милане представили и возрожденный суперкар Honda NSX 90-х.

