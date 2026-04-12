Один из пяти в мире: в Украине хранится уникальный японский "Харлей" 40-х (фото)

Мало кто знает, что в Украине есть уникальный японский мотоцикл Rikuo Typ 97 1942 года. Он на ходу и имеет пробег всего 400 км.

Мотоцикл с боковым прицепом Rikuo Typ 97 1942 года хранится в одной из украинских коллекций и является одним из самых раритетных коллекционных байков в мире. О нем рассказали в Telegram-канале AC Garage News.

Мотоцикл имеет высокий клиренс и привод на коляску Фото: AC Garage News

Дело в том, что в мире сохранилось всего 4 или 5 Rikuo Typ 97. Байк из Украины имеет родную краску и шины, а его пробег — всего 400 км. Он долгое время хранился в ящиках в разобранном виде. Его собрали, он теперь на ходу.

До наших дней в мире сохранилось 4-5 Rikuo Typ 97 1942 года. Фото: AC Garage News

Rikuo Typ 97 очень похож на американские мотоциклы, что и неудивительно — это лицензионная копия Harley-Davidson Road King 1933 года. Модель изготавливалась для японской армии, а конкретно этот байк имеет символику марионеточного государства Маньчжоу-Го, которое было образовано на территории Маньчжурии (сейчас это территория Китая).

В основе мотоцикла лежит Harley-Davidson Road King Фото: AC Garage News

Японский "Харлей" оснащен 1,3-литровым двигателем V-Twin мощностью 24 л. с. и весит почти 500 кг. Он подготовлен к бездорожью — имеет привод на коляску и высокий клиренс в 200 мм.

