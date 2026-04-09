Летающая блоха: старейший производитель мотоциклов показал дешевый электробайк за $2600 (фото)

Британская компания Royal Enfield выводит на рынок свой первый электробайк Flying Flea C6. Недорогая модель подготовлена к плохим дорогам и имеет запас хода более 150 км.

Новый Royal Enfield Flying Flea C6 начнут продавать в Индии с 10 апреля по цене от $2600, а в других странах мотоцикл появится позже. Об этом сообщает сайт Ride Apart.

Дело в том, что мотоциклы Royal Enfield сейчас выпускают именно в Индии. Кстати, британская компания сейчас является старейшим действующим производителем мототехники в мире, ведь выпускает ее с 1901 года.

Фото: Autocar

Серийный мотоцикл Royal Enfield Flying Flea ("Летающая блоха") назвали в честь одноименной легкой модели для британской армии времен Второй мировой войны. Дело в том, что электробайк также чрезвычайно легкий — всего 124 кг.

Внешне Royal Enfield Flying Flea C6 не изменился по сравнению с концептом 2024 года. Это городской мотоцикл, в дизайне которого сочетаются классические черты и стиль стимпанк.

Фото: Autocar

Электробайк Royal Enfield получил мотор на 20 л. с. (15,4 кВт) и 60 Н∙м и способен развить 115 км/ч, а разгон до 60 км/ч занимает 3,7 с. Силовая установка имеет четыре режима работы — городской, трассовый, дождевой и спортивный.

Съемная батарея емкостью 3,91 кВт∙ч обеспечивает запас хода до 154 км. Ее зарядка занимает 2 часа и 15 минут.

Фото: Autocar

Новый Royal Enfield Flying Flea C6 подготовлен к плохим дорогам — имеет прочную подвеску и высокий (207 мм) клиренс. Комплектация включает круиз-контроль, ABS, цифровой щиток приборов и навигацию.

