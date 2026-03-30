240 сил и море карбона: итальянцы создали особенный байк по цене Mercedes S-Class (фото)
В США представили лимитированный спортбайк Aprilia RSV4 X 250th. Он является одним из самых экстремальных и дорогих новых мотоциклов в мире.
Цена Aprilia RSV4 X 250th составляет 150 000 долларов — на уровне нового Mercedes S-Class. О мотоцикле рассказали на сайте производителя.
Название подсказывает, что особая версия Aprilia RSV4 X стала "подарком" к 250-летию провозглашения независимости США. Именно поэтому, в Штатах продадут 25 из 30 спортбайков лимитированной серии, а окраска выполнена в цветах американского флага.
По сути, новый Aprilia RSV4 X 250th — серийный вариант гоночного мотоцикла из серии MotoGP. Его оснастили 1,1-литровым двигателем V4, который развивает 240 л. с. при 13 750 об/мин и имеет крутящий момент в 131 Нм при 11 750 об/мин.
Оснащение включает титановый выхлоп, регулируемую подвеску от Öhlins, легкие магниевые колеса с шинами Pirelli типа слик и карбоново-керамические тормоза Brembo. В конструкции обтекателей использован карбон, а аэродинамика оптимизирована и дополнена технологией граунд-эффекта, которая сближает мотоцикл с дорогой.
В комплекте с мотоциклом Aprilia RSV4 X 250th покупатели будут получать ноутбук со специальным программным обеспечением, которое позволит изменять настройки.
