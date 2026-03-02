Развивает более 100 км/ч: в США создали сверхбыстрый электровелосипед (фото)

В США презентовали электровелосипед King Goat V2. Он способен развить более 100 км/ч и является одним из самых быстрых в мире.

Скоростной электробайк является разработкой производителя велосипедов Goat Power Bikes из Калифорнии. Он поступает в продажу по цене от $4000. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Новый King Goat V2 оснащен мощным электромотором на 12 л. с. (8 кВт) и 320 Н∙м. Его максимальная скорость составляет 113 км/ч и это один из лучших показателей в мире. При этом сохранены и педали.

King Goat V2 способен развить 113 км/ч

Электровелосипед King Goat V2 получил съемную батарею емкостью 2,88 кВт∙ч, которая обеспечивает запас хода до 129 км в специальном экономичном режиме (он ограничивает скорость на 64 км/ч). На полной мощности электробайк способен преодолеть 51 км. Зарядка батареи занимает 4-5 часов.

King Goat V2 получил регулируемую подвеску с амортизаторами спереди и сзади, дисковые тормоза и функцию рекуперации. 16-дюймовые колеса "обули" в толстые шины как у мотоциклов.

Велосипед оснастили шинами для мотоциклов

Электробайк имеет алюминиевую раму и весит 81 кг, а допустимая нагрузка — 123 кг. Комплектация включает светодиодную оптику и цифровой щиток приборов.

