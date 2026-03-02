Розвиває понад 100 км/год: у США створили надшвидкий електровелосипед (фото)

У США презентували електровелосипед King Goat V2. Він здатен розвинути понад 100 км/год і є одним із найшвидших у світі.

Швидкісний електробайк є розробкою виробника велосипедів Goat Power Bikes із Каліфорнії. Він надходить у продаж за ціною від $4000. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Новий King Goat V2 оснащений потужним електромотором на 12 к. с. (8 кВт) і 320 Н∙м. Його максимальна швидкість становить 113 км/год і це один із кращих показників у світі. При цьому збережені й педалі.

King Goat V2 здатен розвинути 113 км/год

Електровелосипед King Goat V2 отримав знімну батарею ємністю 2,88 кВт∙год, яка забезпечує запас ходу до 129 км в спеціальному економічному режимі (він обмежує швидкість на 64 км/год). На повній потужності електробайк здатен подолати 51 км. Зарядка батареї триває 4-5 годин.

King Goat V2 отримав регульовану підвіску з амортизаторами спереду і ззаду, дискові гальма та функцію рекуперації. 16-дюймові колеса "взули" в товсті шини як у мотоциклів.

Велосипед оснастили шинами для мотоциклів

Електробайк має алюмінієву раму і важить 81 кг, а допустиме навантаження – 123 кг. Комплектація включає світлодіодну оптику та цифровий щиток приладів.

