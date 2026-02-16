В Україні знайшли рідкісний мотоцикл "Дніпро" 90-х без пробігу (фото)

В Україні виявили мотоцикл "Дніпро-156" 1993 року, який ніколи не експлуатувався. Рідкісна модель повністю оригінальна і досі у заводському мастилі.

Мотоцикл КМЗ-156-101 "Дніпро-156" — капсула часу, яка простояла 33 роки в гаражі. Про знахідку розповіли на сайті Auto-Consulting.

Мотоцикл КМЗ простояв 33 роки в гаражі Фото: autoconsulting.ua

Цей байк "Дніпро-156" придбали в 1993 році на Київському мотозаводі. Мотоцикл зареєстрували і поставили в гараж, де він простояв до нашого часу.

На одометрі "Дніпро-156" висвічується калібрувальний пробіг у 23 км. Мотоцикл досі в заводському консерванті, адже його так і не змили. Він повністю оригінальний і в заводській комплектації.

Модель КМЗ-156-101 "Дніпро-156" є досить рідкісною. Це фактично представник останньої масової лінійки КМЗ, який змінив "Дніпро-11" і "Дніпро-16".

Відео дня

Важливо

Легендарна капсула часу: виявлено суперкар Lamborghini Countach у новому стані (фото)

Серед особливостей "Дніпро-156" — важільна передня вилка та логотипи у вигляді київських каштанів. Привертають до себе увагу роздільні сидіння. Байк оснащений стандартним 649-кубовим двигуном на 32 к. с.

КМЗ "Дніпро-156" стане експонатом Виставкової зали української мототехніки Фото: autoconsulting.ua

Тепер мотоцикл КМЗ "Дніпро-156" пройде детейлінг, після чого експонуватиметься у Виставковій залі української мототехніки в Києві.

До речі, нещодавно в ЄС за 50 000 євро виставили на продаж рідкісний і нетиповий мотоцикл КМЗ 50-х років.

Також Фокус розповідав про новий мотоцикл Jawa 350, який може з'явитися в Україні.