Може з'явитися в Україні: представлено новий мотоцикл Jawa 350 (фото)

На європейський ринок виходить нова Jawa 350 CL. Мотоцикл поєднує класичний дизайн із сучасною "начинкою".

Мотоцикл Jawa 350 CL нового покоління коштує в Європі від 5777 євро. Подробиці байка розкрили на сайті чеського виробника.

Стандартний байк Jawa 350 CL зберіг класичний дизайн

Нова Jawa 350 CL виробляється в Індії, що дозволяє здешевити мотоцикл. Байк пропонують у двох різних модифікаціях. Стандартний мотоцикл Jawa 350 CL — сучасна версія класичної моделі, відомої як "Ківачка". У неї ретро-дизайн із великою кількістю хрому і стильні прилади під старовину.

Версія Jawa 350 CL 42 спортивніша

Альтернатива — нова Jawa 350 CL 42 у спортивному стилі. Вона не хромована, а натомість деталі пофарбовані в чорний колір. До того ж, у неї інакші крила, бензобак і сидіння, а вихлопні труби припідняті.

Jawa 350 CL має прилади під старовину

Обидва мотоцикли Jawa 350 CL оснащені сучасним чотиритактним 334-кубовим двигуном із рідинним охолодженням. У стандартній версії він розвиває 22,6 к. с. та 28 Н∙м, а у варіанті Jawa 350 CL 42 — 29,2 к. с. і 30 Н∙м.

Максимальна швидкість Jawa 350 CL становить 124 і 126 км/год, відповідно. Крім того, байк оснастили дисковими гальмами спереду і ззаду та ABS.

Мотоцикл оснастили двигуном із рідинним охолодженням

Нова Jawa 350 CL має шанси з'явитися в Україні, адже нещодавно виробник повернувся на наш ринок і продає кілька моделей.

