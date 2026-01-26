Швидший за скутери: у США випустили надпотужний електровелосипед (відео)

Стартап Wired Ebikes зі США презентував потужний електробайк Viper. Він швидкий, має запас ходу 145 км і підготовлений до бездоріжжя.

Електричний велосипед Wired Viper уже доступний для замовлення за ціною 3700 доларів. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Новий Wired Viper отримав два доволі потужні електромотори на 10,7 к. с. (8 кВт) і здатен розвинути 88 км/год, тобто є швидшим за більшість легких скутерів (як електричних, так і бензинових). Дві батареї загальною ємністю 35 А∙год дозволяють проїхати до 145 км без підзарядки.

Wired Viper здатен розвинути 88 км/год Фото: Wired

Електровелосипед Wired Viper отримав міцну раму та вийшов доволі важким — 72,5 кг. Зате вантажопідйомність становить 131 кг. За потреби його можна полегшити, знявши одну з батарей.

Електричний велосипед підготовлений до бездоріжжя — має високопрофільні позашляхові шини діаметром 20 дюймів та посилену підвіску з амортизаторами спереду і ззаду та робочим ходом 50 мм.

Комплектація включає діодну оптику та дисплей Фото: Wired

Сповільнюють Wired Viper дискові гальма. Комплектація електробайка включає діодну оптику, цифровий щиток приладів та задній багажник.

Між іншим, нещодавно в Естонії створили перший серійний електромотоцикл із твердотілою батареєю. Його запас ходу — 600 км.

Також Фокус розповідав про дешевий мотоцикл Harley-Davidson за $3000.