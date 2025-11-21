Ціна $3500 і запас ходу 160 км: представлено найдешевший Rivian (фото)

Rivian відкриває новий для себе напрям діяльності — виробництво електробайків. Перша двоколісна модель TM-B вирізняється підвищеною прохідністю і має запас ходу до 160 км.

Новий Rivian TM-B надходить у продаж із весни 2026 року за ціною від 3500 до 4500 доларів, тобто є найдоступнішою моделлю американської марки. Про це повідомляє сайт Rideapart.

Запас ходу Rivian TM-B сягає 160 км Фото: Rivian

Електровелосипед Rivian TM-B створений спільно з компанією ALSO. Як і електромобілі Rivian, він пристосований для бездоріжжя. У нього вископрофільні шини, міцна рама та потужні повітряні амортизатори спереду і ззаду.

Комплектація включає цифровий щиток приладів та доступ в інтернет, а за доплату доступні позашляхова гума, багажник та інші аксесуари.

Для електробайка можна замовити позашляхові шини Фото: Rivian

Електробайк Rivian TM-B має мотор із чималим (180 Н∙м) крутним моментом. У чисто електричному режимі його максимальна швидкість обмежена на 32 км/год, але якщо допомогти педалями, то можна розігнатися до 45 км/год. За сповільнення відповідають дискові гальма.

Комплектація включає цифровий щиток приладів Фото: Rivian

Новий Rivian TM-B у базовій версії має батарею на 538 Вт∙год і запас ходу 96 км. Дорожчі варіанти Performance та Launch Edition отримали більшу батарею ємністю 808 Вт∙год, тому здатні проїхати 160 км без підзарядки.

