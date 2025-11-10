Найдешевший Peugeot в історії повертають у виробництво в новому форматі (фото)

Мопед Peugeot 103 повертається на ринок. Нове покоління доступної двоколісної моделі буде електричним.

Новий Peugeot 103 презентували на виставці мототехніки ЕІСМА-2025 в Мілані, а його виробництво стартує в 2026 році. Про це повідомляє сайт L’Argus.

Під брендом Peugeot випускають не лише автомобілі, але й двоколісний транспорт. Мопеди та скутери Peugeot відносно недорогі.

Дизайн витриманий у дусі оригінального Peugeot 103 1971 року Фото: Peugeot

Мопед Peugeot 103 виробляли з 1971 по 2017 рік і він був справді популярним та масовим – зібрали понад 3 мільйони екземплярів усіх версій.

Новий Peugeot 103 зовні нагадує знаменитого попередника та має схожий силует. Утім, дизайн електробайка більш футуристичний і брутальний – з великою кількістю граней.

Електробайк отримав цифровий щиток приладів Фото: Peugeot

До того ж, з’явилися сучасні діодна оптика та 5-дюймовий цифровий щиток приладів. Завдяки легкій алюмінієвій рамі маса мопеда становить 103 кг.

Електричний мотоцикл Peugeot 103 запропонують у двох модифікаціях. Базовий варіант є аналогом 50-кубових бензинових мопедів: він отримав батарею на 1,6 кВт∙год, а запас ходу становить 45 км.

Peugeot 103 1971 року розійшовся накладом у 3 мільйони одиниць Фото: Peugeot

Дорожча версія – альтернатива 125-кубовим моделям. Такий електробайк оснащений батареєю ємністю 2,2 кВт∙год і здатен проїхати 65 км без підзарядки. Усі Peugeot 103 отримали дискові гальма.

