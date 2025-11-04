Brabus представив ексклюзивний мотоцикл за ціною нового Lexus (фото, відео)

Презентовано новий мотоцикл Brabus 1400 R Signature Edition. У його конструкції використано карбон, а двигун розвиває 190 сил.

Новий Brabus 1400 R Signature Edition продають за 41 933 євро, тобто він коштує на рівні нового кросовера Lexus NX. Про мотоцикл розповіли на сайті німецького ательє.

Не всі знають, що Brabus із 2022 року тюнінгує двоколісну техніку, причому зазвичай обирає австрійські мотоцикли KTM. На цей раз доопрацювали новий KTM 1390 Super Duke R EVO класу Naked.

Важливо

Незвичний раритет: на аукціон виставили унікальний вантажний мотоцикл Maserati (фото)

Байк KTM Brabus 1400 R Signature Edition отримав карбонові обтікачі, крила та декор. Йому змінили діодну фару та встановили особливі 17-дюймові диски Monoblock II EVO Platinum Edition. Сидіння обшили шкірою та мікрофіброю Dimanica, а цифровий щиток приладів отримав особливу графіку.

Відео дня

Байк отримав карбонові деталі та особливі 17-дюймові колеса Фото: brabus.com

1,35-літровий двигун V2 на 190 к. с. та 145 Нм залишився без змін, але його доповнили вихлопом Brabus. Також байк оснащений напівактивною підвіскою WP-APEX і гальмами Brembo.

Сидіння обшили шкірою і мікрофіброю Фото: brabus.com

До того ж, мотоцикл Brabus продається із комплектом фірмових аксесуарів – захисним чохлом та карбоновим брелоком у шкіряній ключниці.

Між іншим, нещодавно в Україну привезли новітній Mercedes G-Class Brabus на 800 сил.

Також Фокус розповідав про унікальний мотоцикл Aston Martin вартістю 200 000 євро.