Самый дешевый Peugeot в истории возвращают в производство в новом формате (фото)

Мопед Peugeot 103 возвращается на рынок. Новое поколение доступной двухколесной модели будет электрическим.

Новый Peugeot 103 презентовали на выставке мототехники ЕІСМА-2025 в Милане, а его производство стартует в 2026 году. Об этом сообщает сайт L'Argus.

Под брендом Peugeot выпускают не только автомобили, но и двухколесный транспорт. Мопеды и скутеры Peugeot относительно недорогие.

Дизайн выдержан в духе оригинального Peugeot 103 1971 года Фото: Peugeot

Мопед Peugeot 103 производили с 1971 по 2017 год и он был действительно популярным и массовым — собрали более 3 миллионов экземпляров всех версий.

Новый Peugeot 103 внешне напоминает знаменитого предшественника и имеет похожий силуэт. Впрочем, дизайн электробайка более футуристичный и брутальный — с большим количеством граней.

Электробайк получил цифровой щиток приборов Фото: Peugeot

К тому же, появились современные диодная оптика и 5-дюймовый цифровой щиток приборов. Благодаря легкой алюминиевой раме масса мопеда составляет 103 кг.

Электрический мотоцикл Peugeot 103 предложат в двух модификациях. Базовый вариант является аналогом 50-кубовых бензиновых мопедов: он получил батарею на 1,6 кВт∙ч, а запас хода составляет 45 км.

Peugeot 103 1971 года разошелся тиражом в 3 миллиона единиц Фото: Peugeot

Более дорогая версия — альтернатива 125-кубовым моделям. Такой электробайк оснащен батареей емкостью 2,2 кВт∙ч и способен проехать 65 км без подзарядки. Все Peugeot 103 получили дисковые тормоза.

