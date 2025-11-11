Перший електромотоцикл Honda показали на публіці (фото)

На виставці EICMA-2025 у Мілані дебютувала нова Honda WN7. Перший серійний електромотоцикл японського бренду вирізняється брутальним дизайном і має нетипову конструкцію без рами.

Нова Honda WN7 надійде у виробництво в Японії з 2026 року. Про це повідомляється на офіційному сайті японського виробника.

Електричний мотоцикл Honda є серійною версією торішнього концепта EV Fun. У його індексі літера "W" — це Wind ("вітер"): це є відсилкою до слогану Honda Be the Wind ("Будь вітром"). Літера "N" вказує на те, що це байк класу Naked, а цифра 7 – це клас потужності мотоцикла.

Запас ходу електромотоцикла становить 140 км Фото: Honda

Електробайк Honda WN7 вирізняється агресивним гранчастим дизайном із тоненькою діодною фарою. Комплектація включає 5-дюймову цифрову панель приладів та систему підключення смартфона Honda RoadSync.

У Honda WN7 нестандартна конструкція, адже мотоцикл не має рами. Натомість батарея є частиною силового каркасу кузова. Маса байка – 217 кг.

Ємність батареї становить 9,3 кВт∙год, що забезпечує запас ходу 140 км у змішаному циклі. Швидка зарядка на 80% займає 30 хвилин, а повна повільна – 2,5 години.

Honda WN7 не має рами Фото: Electrek

Електромотор розвиває 67 к. с. (50 кВт), тобто новий електробайк Honda WN7 є аналогом 600-кубових бензинових мотоциклів. А от крутний момент складає 100 Н∙м – на рівні 1000-кубових байків. Звісно ж, є і рекуперативне гальмування.

