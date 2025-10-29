Honda презентувала недорогі електромобілі з нестандартним дизайном (відео)

Honda готує два недорогих електрокари. Компактний електрокросовер Honda 0 α та бюджетний хетчбек Super-N вийдуть на ринок у найближчі роки.

Нові Honda 0 α та Super-N представили на автосалоні Japan Mobility Show. Про них розповіли на офіційному сайті японського автовиробника.

Електрокросовер Honda 0 α

Кросовер є третьою моделлю з нової електричної лінійки Honda 0. Він вийде на ринок у 2027 році.

Запас ходу Honda 0 перевищить 480 км Фото: Honda

Електрокросовер є молодшим братом моделі Honda 0 SUV і повторює її рубаний дизайн із довгим капотом та товстими задніми стійками даху. Оригінально виглядають тоненькі діодні фари та ліхтарі.

Електромобіль Honda 0 α отримає надтонку батарею, яка забезпечить запас ходу понад 480 км. Також авто підтримуватиме швидку зарядку.

Важливо

Нова Honda Super-N

Мініатюрний 3,4-метровий електромобіль Honda Super-N – спортивний варіант бюджетної моделі N-One, яка нещодавно вийшла на ринок. Його почнуть продавати з 2026 року.

Нова Honda Super-N відрізняється від стандартної моделі обвісом, розширеними крилами, спойлером на даху та особливими литими дисками. У салоні встановлено спортивні сидіння, а оздоблення розбавили синіми та сірими вставками.

Honda Super-N отримала обвіс і розширені крила

Характеристики Honda Super-N поки що не розкривають, але зазначають, що електрокар зможе імітувати звук бензинового двигуна та перемикання передач.

